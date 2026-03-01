Presidente Trump confirma la destrucción de nueve buques de guerra iraníes

El portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72), los destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Michael Murphy (DDG 112) y USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121), el petrolero de reabastecimiento de flota clase Henry J. Kaiser USNS Henry J. Kaiser (T-AO-187) y el buque de carga seca clase Lewis y Clark USNS Carl Brashear (T-AKE 7), navegan en formación en el Mar Arábigo, el 6 de febrero.

WASHINGTON.- Estados Unidos destruyó nueve buques de guerra iraníes como parte de su operación contra la República Islámica, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump , quien advirtió que hundirá también el resto de la Marina iraní.

"Me acaban de informar que hemos destruido y hundido nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos a ir por el resto. ¡Pronto también estarán en el fondo del mar!", dijo en su cuenta de la red Truth Social.

Guerra Irán amenaza con vengar la muerte de Jamenei; Trump advierte que responderá con "una fuerza nunca antes vista"

En otro ataque, fue destruido el cuartel general de la Marina iraní y agregó, de forma sarcástica, que "por lo demás, su Armada está muy bien".

Trump dio estas declaraciones el mismo día en el que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmara que sus misiles alcanzaron al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, algo que fue desmentido por el Comando Central del Ejército norteamericano (Centcom).

Hasta ahora, Estados Unidos reporta la muerte de al menos tres militares estadounidenses desde el inicio el sábado de la operación 'Furia Épica', una serie de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, donde fueron asesinados el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jamenei y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares.

La República Islámica, que atraviesa por su momento más complejo desde su fundación en 1979, se apresura además para buscar un sucesor de Jamenei y nombró a un triunvirato para pilotar la transición.

FUENTE: Con información de EFE