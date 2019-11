En un comunicado conjunto las ministras de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schimdt, y la ministra para la Transición Ecológica en funciones de España, Teresa Ribera, han lamentado la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, y desean que el país norteamericanopueda reconsiderar la decisión "lo antes posible".

Schmidt y Ribera, representantes de la Presidencia entrante de la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) y del país sede de la cumbre, respectivamente, confían "lo antes posible" el Acuerdo de París pueda seguir contando con la contribución de Estados Unidos a la transición hacia una economía global baja en emisiones y resiliente a los efectos adversos del cambio climático.

Ambas ministras han subrayado el apoyo global al Acuerdo del Clima que ya ha sido ratificado por 187 países, lo que supone una clara señal de compromiso de la comunidad internacional y consideran que la COP25 será una "oportunidad única" para aumentar la ambición y la acción climática, los elementos fundamentales para cumplir con el Acuerdo.

Un paso atrás

Por su parte, el ministro alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, Gerd Müller, calificó la decisión de EEUU como un paso atrás.

"En particular los países industrializados, que son los que principalmente contribuyen al cambio climático, tienen una responsabilidad especial y deben dar el ejemplo", exigió hoy el ministro germano en Berlín.

Müller subrayó a la vez que es positivo el hecho de que muchos estados, ciudades, municipios y empresas estadounidenses continúen firmes en la persecución de los objetivos del Acuerdo de París.

No obstante, el político conservador apuntó que en general los países de todo el mundo progresan con demasiada lentitud en esta materia y que solo siete Estados estaban en camino de alcanzar los objetivos de dicho acuerdo.

Lucha interna

Estados Unidos es, después de China, el mayor emisor de dióxido de carbono (CO2) del mundo y responsable del 14 por ciento de todas las emisiones de CO2 a nivel mundial.

En una iniciativa llamada "We are still in" (Todavía estamos dentro) se han unido diez estados y 287 ciudades y municipios estadounidenses que, independientemente del Gobierno, mantienen su compromiso en seguir los objetivos del Acuerdo de París.

Las Naciones Unidas recibieron el lunes una notificación del Gobierno de Estados Unidos que informaba sobre el retiro oficial del país del Acuerdo del Clima de París.

El Acuerdo de París entró en vigor hace exactamente tres años y su objetivo es limitar el calentamiento global por debajo de los dos grados en comparación con la era preindustrial. Los Estados participantes deben esforzarse para detenerlo en 1,5 grados.

Partes decisivas del acuerdo son vinculantes en virtud del derecho internacional. Sin embargo, no se prevén sanciones por incumplimiento. Son 195 los países que forman parte del acuerdo.

Greenpeace ha criticado el "aislacionismo"

Greenpeace ha criticado el "aislacionismo" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este lunes anunció que ha iniciado el proceso para salirse del Acuerdo del Clima de París, porque considera que su postura en este momento "crítico" para el planeta es "moralmente censurable".

La ONG reacciona así al anuncio de la administración estadounidense, a la que advierte de que su "intento de descarrilar el avance global en la lucha contra el cambio climático fracasará" porque el Acuerdo de París seguirá vigente, con o sin el Gobierno de Estados Unidos.

La directora ejecutiva de Greenpeace en Estados Unidos, Annie Leonard, ha asegurado que "la transición a la energía limpia continuará".

"La industria de las energías renovables está creciendo exponencialmente. El progreso energético del sentido común continuará con o sin Donald Trump. No puede cancelar un tratado multilateral firmado por casi 200 naciones soberanas: Trump está manteniendo a Estados Unidos anclado en el pasado de los combustibles fósiles, dejando que China y otras naciones sean quienes se conviertan en líderes del siglo XXI", ha manifestado Leonard.

En este contexto, pide a España, donde se celebrará la próxima Cumbre del Clima (COP25) en el mes de diciembre, que "recrimine con contundencia" la retirada de Trump del Acuerdo de París y que trabaje con la Unión Europea para liderar las negociaciones que deben conducir a que en 2020 todos los países presenten compromisos más ambiciosos que los actuales, que eviten un calentamiento de más de 1,5 ºC, tal como se acordó en París.

Así, concluye que tras la retirada de EEUU ahora es "más importante que nunca el liderazgo climático europeo, que es lo que el mundo está esperando".

En todo caso, la salida de Estados Unidos se inicia ahora pero no será efectiva hasta dentro de un año, justo un día después de las elecciones presidenciales en el país norteamericano, por lo que la ONG confía en que el próximo presidente podrá revertir la salida del Acuerdo de París "en cuestión de un mes".