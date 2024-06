Alemania planea facilitar la deportación de extranjeros que glorifiquen los actos terroristas

El Ministerio del Interior dijo que la ley de residencia sería modificada de manera que la aprobación o promoción de “un solo crimen terrorista” sería una base para “un interés particularmente serio en la expulsión”. Esto significa que, en el futuro, un solo comentario que “glorifique y apruebe un crimen terrorista en las redes sociales” podría constituir un motivo de expulsión.

Cualquier persona que apruebe públicamente un delito “en una forma que provoque la perturbación de la paz pública” también podría ser expulsada sin requerir una condena. Dar “me gusta” a una publicación en redes sociales no sería un motivo suficiente para la deportación, dijo Nancy Faeser, ministra del Interior.

Faeser señaló que los actos de Hamás en el ataque contra Israel, realizado el 7 de octubre, han sido “celebrados de manera repugnante” en las redes sociales alemanas, y que el ataque en Mannheim “también fue glorificado por muchas personas en la red de la forma más atroz”.

“Tal desensibilización en línea alimenta un clima de violencia que puede llevar a los extremistas a cometer nuevos actos de violencia”, añadió Faeser. “Así que me queda muy claro que los agitadores islamistas, que viven mentalmente en la Edad de Piedra, no tienen un lugar en nuestro país. Cualquier persona que no tenga un pasaporte alemán y glorifique los actos terroristas aquí, debe ser expulsada y deportada siempre que sea posible”.

Dijo que confiaba en que los legisladores aprobarán el cambio pronto, y que no considera que éste entre en conflicto con las leyes de libertad de expresión.

FUENTE: AP