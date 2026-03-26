jueves 26  de  marzo 2026
Seguridad

Aliados europeos de la OTAN reducen la brecha con EEUU, rebasan ya el 2% en gasto del PIB en defensa

Las cifras de este informe anual arrojan que el PIB de EEUU supone el 52% del total de la magnitud macroeconómica de toda la OTAN, frente al del resto de aliados, que suman el 48%. Ello implica que Washington estaría invirtiendo más en defensa en porcentaje de lo que lo que están haciendo los demás socios

Los soldados observan helicópteros de la Fuerza Aérea Alemana despegando en el aeródromo de Pajuostis en Panevezys, Lituania, el 6 de mayo de 2025, durante los ejercicios militares Griffin Lightning 2025.

Los soldados observan helicópteros de la Fuerza Aérea Alemana despegando en el aeródromo de Pajuostis en Panevezys, Lituania, el 6 de mayo de 2025, durante los ejercicios militares 'Griffin Lightning 2025'.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS — Los aliados europeos de la OTAN y Canadá han reducido en tan solo un año cuatro puntos porcentuales su brecha de gasto en defensa con Estados Unidos, mientras que todos los miembros de la Alianza Atlántica han superado el umbral del 2% de inversión del PIB fijado en la cumbre de Gales de 2014.

Así se refleja en el informe anual publicado este jueves por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el que se detalla que todos los países de la Alianza, incluido España, gastaron en 2025 al menos un 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa, una cifra que comparten Albania, Bélgica, Canadá y Portugal, y que superan por poco Italia (2,01%), República Checa (2,01%) y Francia (2,05%).

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Encabezan el gasto en defensa en el seno de la OTAN Polonia con un 4,30% su PIB, muy cerca del 5% fijado en la cumbre de La Haya de 2025, seguido de Lituania (4%), Letonia (3,74%), Estonia (3,42%) y Dinamarca (3,34%), con un Estados Unidos que ha reducido su gasto del 3,30% al 3,19% en solo un año.

En medio están otros grandes países como Alemania, que destinó en defensa el año pasado el 2,39% de su PIB (frente al 2% del año anterior); Turquía, que ha pasado del 2,08 al 2,33%; o Reino Unido, que apenas ha aumentado tres décimas (2,31 contra el 2,28% de 2024).

España ha pasado del 1,42% del gasto del PIB de 2024 al 2% de 2025, un incremento por el que el propio Rutte elogió por estar "realmente haciendo lo que le corresponde". Si hace dos años España gastó 22.693 millones de euros, el año pasado esa cifra aumentó hasta los 33.589.

España ha reafirmado en variedad de ocasiones en su voluntad de elevar el gasto en defensa solo hasta el 2,1% de su PIB, distanciándose así del consenso del resto de Estados miembro en la cumbre de La Haya, en la que se fijó un 5% del gasto total, un 3,5% para gasto militar, y otro 1,5% adicional en infraestructuras relacionadas con la defensa.

Europa y Canadá gastan 4 de cada 10 euros

Junto a España, el resto de aliados europeos y Canadá han elevado en conjunto su gasto en defensa hasta el punto de representar ya cuatro de cada diez euros invertidos dentro de la OTAN, reduciendo así la brecha con Estados Unidos, que ha bajado en un año su participación en la inversión total desde el 64 al 60%.

Pese a esto, las cifras de este informe anual arrojan que el PIB de Estados Unidos supone el 52% del total de la magnitud macroeconómica de toda la OTAN, frente al del resto de aliados, que suman el 48%. Ello implica que Washington estaría invirtiendo más en defensa en porcentaje de lo que lo que están haciendo los demás socios.

Tras Estados Unidos, Alemania es el segundo país que más aporta en datos totales con el 7,4% del total, seguido de Reino Unido (5,7%), Francia (4,2%), Italia (3,1%), Canadá (2,8%) y Polonia (2,7%).

"Avances significativos"

En opinión del jefe de la OTAN, estas cifras "hablan por sí solas", ya que en menos de un año, la Alianza ha logrado "avances significativos" en inversión en defensa con la consecución "por primera vez" del objetivo acordado en 2014 por parte de "todos los aliados".

"La OTAN es hoy más fuerte que nunca", dijo el secretario general de la Alianza en una rueda de prensa en la sede de la organización, en la que detalló que el gasto en defensa de Europa y Canadá aumentó un 20% en 2025 respecto a 2024, sosteniendo que "mantener esta tendencia" será una prioridad en los próximos años.

Tras añadir que "2025 ha sido un año clave para la OTAN", Rutte apuntó a la necesidad de hacer ahora coincidir la demanda de los Estados miembro con la oferta de la industria de defensa de la Alianza, por lo que ha hecho un llamamiento a esta última a "aumentar la producción y la innovación", para que "puedan proporcionar lo que necesitan nuestras Fuerzas Armadas".

Será de hecho uno de los principales temas de la cumbre que la OTAN celebra en Ankara (Turquía) el próximo mes de julio, donde los Estados miembro discutirán "cómo aumentar la producción en defensa". "Se trata de los hombres y mujeres uniformados, pero también de garantizar que dispongan de lo necesario para combatir las guerras que otros quieran librar contra nosotros", añadió.

Sobre el incremento en el gasto de los países europeos y Canadá con respecto a Estados Unidos, el también exprimer ministro de Países Bajos señaló que "durante muchísimo tiempo" no asumieron "suficiente responsabilidad" por su propia seguridad, pero que en esta ocasión ha habido "un cambio de mentalidad".

"Como europeo, me siento orgulloso de lo que estamos haciendo y de los avances logrados. Estamos invirtiendo porque es esencial para hacer frente a las amenazas a las que nos enfrentamos", dijo.

Acto seguido señaló a Rusia como "la amenaza más significativa y grave para la seguridad en el área euroatlántica" en estos momentos.

FUENTE: Con información de Europa Press

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