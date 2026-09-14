lunes 14  de  septiembre 2026
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Prometen sanciones en el fútbol de Arabia Saudita por cánticos ofensivos al fallecido Diogo Jota

En un partido reciente en Arabia Saudita, fanáticos entonaron cánticos y consignas con referencias al accidente que le costó la vida al exjugador del Liverpool

Fanáticos levantan bufandas en honor al fallecido jugador portugués Diogo Jota antes de un partido de la Premier League, el 27 de diciembre de 2025.

Fanáticos levantan bufandas en honor al fallecido jugador portugués Diogo Jota antes de un partido de la Premier League, el 27 de diciembre de 2025.

OLI SCARFF / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

RIAD.- Las autoridades del fútbol saudita prometieron sanciones contra los aficionados del Al-Taawoun que lanzaron cánticos ofensivos en referencia al portugués Diogo Jota, fallecido hace poco más de un año en un accidente de tránsito, para desestabilizar a Ruben Neves, jugador rival del Al Hilal.

En el partido del pasado sábado entre Al-Taawoun y Al-Hilal, que acabó con la goleada visitante por 6-0, aficionados del equipo local se dedicaron a entonar cánticos y consignas con referencias al accidente que le costó la vida al entonces delantero del Liverpool, de 28 años, y a su hermano André, de 25.

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El objetivo no era otro que desestabilizar a Ruben Neves, una de las estrellas del Al-Hilal y uno de los mejores amigos y compañero de selección de Diogo Jota, al punto de haber sido unas de las personas que cargó el féretro del futbolista durante su funeral.

Guirnaldas en forma de camisas de fútbol adornan la entrada del cementerio en el que se realizó el funeral del exjugador del Liverpool, Diogo Jota, y su hermano, en Oporto, el 5 de julio de 2025.

Guirnaldas en forma de camisas de fútbol adornan la entrada del cementerio en el que se realizó el funeral del exjugador del Liverpool, Diogo Jota, y su hermano, en Oporto, el 5 de julio de 2025.

Neves reaccionó con ironía levantando el pulgar y aplaudiendo hacia los aficionados rivales antes de señalar con el dedo al cielo.

"Solo espero que luego no vayan a rezar después de lo que hicieron", dijo Neves tras el partido.

La Federación de Fútbol de Arabia Saudita y la Saudi Pro League condenaron la "conducta inaceptable de algunos aficionados" en un comunicado conjunto.

"Explotar tragedias personales con fines de abuso o provocación es un comportamiento inaceptable que no tiene cabida en el fútbol saudita", añadieron ambas entidades, que además prometieron tomar "medidas".

"Los comités competentes han identificado la conducta en cuestión y tomarán las medidas necesarias de acuerdo con la normativa y los procedimientos aplicables".

Palabras de Cristiano

El astro portugués Cristiano Ronaldo, que juega en la liga saudita, también condenó lo sucedido: "La liga debe tomar medidas y sancionar este tipo de comportamiento de los aficionados".

"Las personas que se comportan así nunca deberían volver a poder entrar en un estadio", reclamó en sus redes sociales.

Arabia Saudita albergará el Mundial de 2034, uno de los eventos insignia que sustentan su esfuerzo por diversificar una economía aún muy dependiente del petróleo.

La poderosa monarquía del Golfo ha invertido casi dos mil millones de dólares en el fútbol en tres años, atrayendo a estrellas como Ronaldo, Neymar y Karim Benzema.

FUENTE: AFP

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