miércoles 13  de  mayo 2026
POLÉMICA

Paramount defiende adquisición de Warner Bros. ante Fiscalía de California

La posible compra de Warner Bros. Discovery sacudió a la industria del entretenimiento y fue objeto de una puja entre Paramount y Netflix

Collage de los logos de Paramount y Warner Bros.&nbsp;

Collage de los logos de Paramount y Warner Bros. 

AFP

LOS ÁNGELES.- Paramount Skydance defendió la adquisición del legendario estudio Warner Bros. Discovery en una carta dirigida a la fiscalía de California, que tiene una investigación abierta sobre el acuerdo valorado en unos 110.000 millones de dólares, informaron medios locales este martes.

El conglomerado expuso en la misiva dirigida al fiscal Rob Bonta que la exposición en cines es un aspecto neurálgico de su estrategia para competir con las plataformas de streaming.

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"Los estrenos en salas generan conciencia y expectativa a través del marketing y el boca a boca, y luego ayudan a convertir esa demanda en audiencia cuando el título está disponible en la plataforma", dice la carta firmada por el director jurídico de Paramount, Makan Delrahim, el 7 de mayo, según el portal Semafor.

En el texto de ocho páginas, Paramount reitera su copromiso de divulgar al menos 30 películas al año tras la adquisición, con una ventana teatral de mínimo 45 días.

La posible compra de Warner Bros. Discovery sacudió a la industria del entretenimiento y fue objeto de una puja entre Paramount y Netflix, que terminó retirándose de la disputa.

Oposición

Cientos de actores y directores suscribieron una carta recientemente oponiéndose a la fusión por considerar que contribuye a la monopolización del sector y afecta el proceso creativo.

Los dueños de las salas de cine, que intentan levantar cabeza y volver a los niveles de taquilla prepandemia, han elevado sus preocupaciones de que la venta disminuya la producción de películas y su proyección en la pantalla grande, concentrando más oferta en el streaming.

La fiscalía general de California investiga la negociación que la semana pasada recibió luz verde de los accionistas de Warner Bros. Discovery.

"Hay señales de alerta por todas partes", dijo recientemente en una entrevista el fiscal Bonta, quien apuntó que la investigación observa si la fusión viola leyes antimonopolio.

"Estamos analizando cosas como precios más altos, salarios más bajos, menos trabajos, menos calidad, menos opciones, menos competencia. Los elementos que se examinan cuando se analiza un caso antimonopolio y una fusión propuesta", agregó.

En conjunto, Paramount y Warner Bros. Discovery incluirán CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión imposible y Bob Esponja.

Consultada por AFP, la Fiscalía General de California declinó de comentar argumentando que la investigación está en curso.

FUENTE: AFP

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