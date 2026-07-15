Astrónomos descubren un nuevo exoplaneta situado a 63 años luz de la Tierra

BERLÍN.- Un grupo de astrónomos descubrió un exoplaneta, bautizado "Beta Pictoris d" y situado a unos 63 años luz de la Tierra y del que dicen su brillo es el más débil detectado en un astro, gracias al VLT, siglas inglesas del Telescopio Muy Grande del Observatorio Europeo Austral (ESO).

Según informó este miércoles en un comunicado el ESO, "Beta Pictoris d" es un gigante gaseoso, como Júpiter o Saturno, aunque es 2,4 veces más masivo que el primero de esos planetas.

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Sin embargo, comparado con los planetas con los que "Beta Pictoris d" comparte estrella en el sistema estelar Beta Pictoris, llamados "Beta Pictoris b" y "Beta Piotctoris c", el astro recién descubierto es más pequeño.

"Beta Pictoris b" y "Beta Pictoris c" tienen ambos una masa de unas diez veces mayor que la de Júpiter, el mayor planeta del sistema solar.

"Beta Pictoris d" permaneció escondido durante años a los ojos de los astrónomos, en parte porque es "relativamente frío y, por tanto, resulta extremadamente tenue en relación con su estrella anfitriona", según el ESO.

Un trabajo de análisis de años de imágenes del sistema Beta Pictoris, sin embargo, resultó en la detección de "Beta Pictoris d", del que había fotografías directas aunque en ellas el astro permanecía "escondido".

"La imagen directa, donde la luz de un objeto se capta como en una fotografía, sólo funciona con planetas lo suficientemente brillantes como para aparecer junto a sus estrellas anfitrionas que son mucho más brillantes", abundó el ESO al aludir a la dificultad que planteaba "Beta Pictoris d" para ser captado.

Según Markus Bonse, astrónomo de ESO en Alemania y coautor del estudio sobre el descubrimiento del astro, el nuevo planeta es cien veces más tenue que "Beta Pictoris b", el famoso planeta del mismo sistema, lo que lo convierte en el exoplaneta más tenue jamás fotografiado directamente desde la Tierra".

El planeta "Beta Pictoris b" fue fotografiado hace casi 18 años en una de las imágenes "más icónicas de la ciencia astrofísica", según la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA), pues fue entonces cuando en el sistema de Beta Pictoris el ESO produjo una imagen directa de un planeta orbitando otra estrella donde, inicialmente, los científicos sólo veían un disco de polvo cósmico.

Tras el descubrimiento de "Beta Pictoris b" llegó el de "Beta Pictoris c" y, gracias al uso del instrumento ERIS del VLT, Bonse y su equipo descubrieron la existencia de "Beta Pictoris d".

El ESO describe esta herramienta como una nueva tecnología en su gran telescopio del VLT diseñada para obtener "las más claras imágenes" del espacio, gracias a tecnología espectográfica y de infrarrojos.

El descubrimiento de "Beta Pictoris d" fue confirmado, según el ESO, por otra investigación independiente, publicada también este miércoles, de las agencias espaciales de Estados Unidos, Europa y Canadá que han usado el Telescopio Espacial James Webb.

FUENTE: Con información de EFE