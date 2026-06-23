La Inglaterra de Kane se estrellan contra la defensa de Ghana

El delantero inglés Harry Kane (izq.), número 09, reacciona durante el partido de fútbol del Grupo L del Mundial 2026 entre Inglaterra y Ghana en el Boston Stadium

Harry Kane y sus Three Lions se estrellaron este martes con la defensa de Ghana, con la que empataron sin goles cerca de Boston, pero quedaron en buena posición para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial.

El capitán de Inglaterra se fue en blanco en Foxborough, Massachusetts, y desentonó de los otros astros que participan en la Copa del Mundo, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, que no se cansan de pasar por la caja registradora de goles.

Combativo y solidario como siempre, la estrella del Bayern Munich estuvo bien marcada por la zaga de las Estrellas Negras, que además trabaron el mediocampo inglés y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos gracias a la velocidad al contragolpe de Antoine Semenyo.

Los campeones mundiales de 1966, sin embargo, apretaron en el tramo final y estuvieron muy cerca de romper el empate, pero desperdiciaron tres opciones claras, incluida una volea mal conectada por Kane (87') dentro del área.

"Llevo suficiente tiempo como delantero como para saber que no siempre van a entrar. Confío en mí mismo nueve de cada diez veces, pero hoy simplemente no me ha salido bien", dijo el atacante, de 32 años, a BBC Radio.

- Reconocer el "mérito de Ghana" -

El capitán no tuvo el tino del debut, cuando marcó un doblete en la victoria 4-2 contra la Croacia de Luka Modric, un triunfo que impulsó a su país como uno de los aspirantes al título en Norteamérica.

Apoyado en masa por sus hinchas, el combinado que dirige el alemán Thomas Tuchel sigue al frente del Grupo L con cuatro unidades, las mismas que su rival africano, al que supera por diferencia de goles.

Les sigue Croacia, que eliminó a Panamá (1-0) este martes en Toronto, con tres puntos, a falta de una jornada para el cierre de la primera fase.

Inglaterra culminará la ronda de grupos contra los centroamericanos el sábado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. El mismo día, los africanos tendrán un duelo directo con los croatas en Filadelfia.

"Todavía tenemos muchas posibilidades de quedar primeros del grupo frente a Panamá, así que hay optimismo", dijo el volante Declan Rice a la BBC.

Los inventores del fútbol tuvieron su mayor prueba hasta el momento en su campaña para volver a cargar la Copa del Mundo, y no salieron muy bien librados.

Dirigido por el portugués Carlos Queiroz, conocido por su metodismo táctico, Ghana se transformó en un vidrio en la media de los ingleses gracias a una defensa que cerró espacios y desconectó a un decepcionante Jude Bellingham.

- Queiroz gana la mano a Tuchel -

Thomas Partey regresó con las Estrellas Negras tras perderse el partido contra Panamá (1-0) en Toronto porque las autoridades canadienses le denegaron el visado. El excentrocampista del Arsenal se enfrenta a un juicio por acusaciones de violación en el Reino Unido.

"Defendieron con mucha determinación, con mucha disciplina y con una de las actuaciones más físicas que he visto en un equipo a la hora de defender", dijo Tuchel sobre su adversario.

Inglaterra tuvo una aplastante posesión del 78%. Según la plataforma de estadísticas Opta, se trata del porcentaje más alto registrado por cualquier equipo en un partido mundialista sin que lograra anotar.

Pero su dominio posesional apenas incluyó tres opciones claras de vulnerar el arco de Benjamin Asare, todas en los últimos instantes del partido en el Gillette Stadium, al que asistieron 63.983 espectadores.

A cuatro minutos del final, el revulsivo Bukayo Saka (86'), que ingresó al campo en reemplazo de Anthony Gordon, exigió al guardameta con un riendazo de derecha desde la izquierda.

Acto seguido (87'), Nico O'Reilly cabeceó un centro que se estrelló en el travesaño y el balón regresó luego al corazón del área, donde Kane lo conectó con una volea de zurda que envió la pelota a las nubes.

Nada más para una de las selecciones que levantaron la mano cuando se preguntó quién aspiraba a la corona.

"Los rompimos, tuvimos éxito en todos los frentes", dijo Queiroz. "El fútbol no es solo táctica y técnica. Se trata de valentía, coraje, determinación, inteligencia".

FUENTE: AFP