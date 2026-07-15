miércoles 15  de  julio 2026
TESTIMONIO

Biden anuncia libro de memorias y asegura que el tratamiento contra el cáncer va "realmente bien"

El expresidente Biden padece una forma agresiva de cáncer de próstata que se ha extendido a los huesos, por lo que recibe tratamiento médico

El expresidente Joe Biden.

El expresidente Joe Biden.

SAUL LOEB/ AFP.

WASHINGTON.- El expresidente de EEUU Joe Biden anunció el miércoles la próxima publicación de unas memorias sobre su mandato en la Casa Blanca (2021-2025) y afirmó que su tratamiento contra el cáncer va "realmente bien".

En mayo de 2025, apenas cuatro meses después de dejar el cargo como el presidente en ejercicio de mayor edad, Biden reveló que le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos.

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Posteriormente comenzó la radioterapia.

"Desde que dejé la presidencia, mucha gente me ha preguntado: 'Joe, ¿qué has estado haciendo?'", dijo el político de 83 años en un video en su cuenta de X.

"He pasado mucho tiempo con mi familia. Estoy lidiando con un diagnóstico de cáncer, y he estado recibiendo tratamiento, y ha ido realmente bien", afirmó, agradeciendo a quienes le han enviado buenos deseos.

Señaló que sus próximas memorias presidenciales, "Prométeme, América", tratarán sobre "los desafíos que enfrentamos como nación, sobre las decisiones que tomé y por qué las tomé".

Enumeró varios momentos clave que marcaron su presidencia, entre ellos la portesta del 6 de enero de 2021 del Capitolio de Estados Unidos por parte de simpatizantes de Donald Trump, la guerra en Ucrania y la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán.

El libro también abordará "por qué elegí presentarme a la reelección y por qué elegí dar un paso al costado", refirió Biden.

Biden dejó un mal recuerdo

A pesar de las persistentes dudas sobre su salud como el presidente estadounidense de mayor edad, Biden decidió presentarse a la reelección en 2024, entonces con 81 años.

Tras un desastroso desempeño en un debate contra Trump en junio de 2024 y una ola de presión por parte de los demócratas, Biden anunció su retirada de la contienda.

Trump terminó derrotando a la candidata que sustituyó a Biden, la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

Trump, que cumplió 80 años en junio, superará el récord de edad de Biden para cuando deje el cargo en enero de 2029.

Con fecha de publicación prevista para el 17 de noviembre de 2026, las memorias de Biden saldrán a la luz apenas unas semanas después de las cruciales elecciones de mitad de mandato.

Harris publicó sus propias memorias el año pasado. Titulado "107 días", el libro aborda su corta campaña contra Trump después de que Biden se retirara, y contiene críticas contra el equipo que rodeaba al entonces presidente.

FUENTE: Con información de AFP

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