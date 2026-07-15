María Corina Machado y Edmundo González urgen evaluar en una cumbre "hoja de ruta" en Venezuela

CARACAS .- La líder María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia convocaron de urgencia a la oposición firmante del Manifiesto de Panamá en mayo pasado, a una cumbre para evaluar la agenda política para Venezuela que anunciaron ayer los parlamentos del chavismo y del grupo opositor de 2016, con el respaldo de EEUU.

Esta reunión “buscará reunir información sobre este acuerdo publicado en redes sociales y definir una posición pública al respecto”, informaron Machado y González, a través de un mensaje por la Vocería Oficial de Venezuela en la red X.

ACERCAMIENTOS Parlamento chavista y el de oposición de Venezuela inician en agosto plan de trabajo promovido por EEUU

La convocatoria es la respuesta a la "hoja de ruta" o plan conjunto que fue anunciado, por separado, por la Asamblea Nacional presidida por el chavista Jorge Rodríguez y por el Legislativo opositor de 2016 dirigido por Dinorah Figuera, el cual fue respaldado por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en sendos comunicados este 14 de julio.

La agenda de los parlamentos

Según la “agenda de trabajo conjunta”, se dará prioridad a “las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política”, en momentos en que se debate en el parlamento leyes clave para los poderes Judicial y Electoral.

También el plan puntualiza el objetivo de "fortalecimiento de la democracia", y acciones para afrontar "todos juntos" las consecuencias de los potentes sismos que devastaron estados en el norte del país el 24 de junio pasado.

Este acercamiento que inició con el impulso de Trump en mayo pasado, supone que una representación de cada parlamento conformado por entre 10 y 12 parlamentarios, comenzarán las reuniones el 1 de agosto próximo con el objetivo de elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), principalmente, antes del fin de año para abrir la via a unas elecciones.

Plan de Machado y González

Machado y González, en un mensaje conjunto, convocaron a los partidos políticos de la Plataforma Unitaria Democrática que suscribieron el documento sobre el proceso de negociaciones con el chavismo para la transición.

“Los líderes políticos ratificaron que el centro de cualquier acuerdo y decisión debe ser la urgencia de la gente, y que abogarán por el respeto del mandato popular de los venezolanos”, indicó la nota difundida por el canal oficial de Machado que fuue replicado por los dirigentes en sus cuentas personales.

El mensaje sugiere la reafirmación de los resultados de las elecciones de julio de 2024 en las que González resultó victorioso, según las actas opositoras, y que ha quedado rezagado ante la urgencia económica del país a través del plan de tres fases diseñado por el gobierno de EEUU y que busca la transición para unas elecciones.

"En Venezuelza el mayor desafío será reconstruir la confianza entre los ciudadanos y en la vida pública", dijo González en un mensaje en el que reafirmó la importancia de las instituciones, como uno de los pilares para la unión y "el servicio público por encima de cualquier interés personal"

FUENTE: Con información de Vocería Oficial de Venezuela, red X