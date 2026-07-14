martes 14  de  julio 2026
FAMOSOS

Aseguran que Ana de Armas y Beto Montenegro están saliendo

El periodista español Javi Hoyos no quiso revelar el nombre del café donde la presunta pareja se encuentra ni compartió imágenes de los famosos juntos

La actriz Ana de Armas posa en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

La actriz Ana de Armas posa en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

AFP/Rodin Eckenroth
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Todo parece indicar que Ana de Armas tiene un nuevo interés amoroso. Se trata de Beto Montenegro, el vocalista de la banda venezolana Rawayana, así lo ha informado el periodista español Javi Hoyos Martínez.

Fue a través de un video publicado en redes sociales donde el profesional informó que la actriz cubana y el músico venezolano han estado encontrándose con frecuencia en un café de Madrid.

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"Coinciden con personas muy cercanas a mí y pues dan rienda a su pasión, a su romanticismo, y no solo ahí. También han coincidido en el Festival de Noches del Botánico, y ahí también habéis visto cómo se dejan llevar por la pasión... Besos, que confirman este romance", comentó.

Nuevo romance

Según Hoyos, los artistas han estado coincidiendo desde mayo.

"Esta información la estoy recibiendo desde finales de mayo. Y de manera insistente recibo mensajes de salseros que han estado en dicha cafetería o en algún sitio de forma muy romántica", enfatizó.

Asimismo, el periodista señaló que la pareja no parece estar interesada en ocultar su affair.

"Qué viva el amor y ojalá que se dejen ver públicamente más. Mostrarían una buena imagen ellos dos juntos".

Javi Hoyos no quiso revelar el nombre del café donde la presunta pareja se encuentra ni compartió imágenes de los famosos juntos.

Parejas

Previamente, Ana de Armas fue vinculada con el actor Tom Cruise, con quien fue vista en múltiples oportunidades y en diferentes contextos. No obstante, se pudo conocer que el romance culminó a finales de 2025.

A principios de año, corrió en redes sociales una imagen en la que se encontraba con Jacob Elordi durante la ceremonia de los Golden Globes, aunque mucho se rumoró, lo cierto es que el actor se encuentra saliendo con la modelo Kendall Jenner.

Por su parte, Beto Montenegro fue vinculado con la cantante venezolana Elena Rose, con quien lanzó el tema Luna de Miel. Aunque ambos compartieron en tarima y en redes momentos llenos de complicidad, la supuesta relación nunca se confirmó.

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