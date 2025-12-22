lunes 22  de  diciembre 2025
TERRORISMO

Atacantes planearon "meticulosamente" por meses el tiroteo de Sídney, revela la policía

Sumido en el duelo, el país guardó un minuto de silencio el domingo exactamente una semana después de los primeros disparos, que estuvieron motivados, según las autoridades, por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Los dolientes se reúnen en un homenaje en el Bondi Pavillion en memoria de las víctimas de un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney, el 15 de diciembre de 2025.

Los dolientes se reúnen en un homenaje en el Bondi Pavillion en memoria de las víctimas de un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney, el 15 de diciembre de 2025.

SAEED KHAN / AFP

SÍDNEY.-Los dos hombres acusados del atentado antisemita que dejó 15 muertos la semana pasada en una playa de Sídney "planearon meticulosamente" el ataque durante meses y realizaron entrenamientos "tácticos" en el campo, revela la policía en documentos judiciales publicados este lunes.

Un hombre y su hijo están acusados de disparar contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá el 14 de diciembre en la famosa playa de Bondi.

Lee además
Los dolientes se reúnen en un homenaje en el Bondi Pavillion en memoria de las víctimas de un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney, el 15 de diciembre de 2025.
ATAQUE

Un padre e hijo matan a 15 personas durante una festividad judía en una playa de Australia
Esta foto, tomada y recibida del Departamento del Primer Ministro de Nueva Gales del Sur el 15 de diciembre de 2025, muestra al primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns (izq.), hablando con Ahmed Al Ahmed, el hombre que detuvo y desarmó a uno de los atacantes de Bondi Beach, en el Hospital St George de Sídney.  
RECONOCIMIENTO

¿Quién es el héroe que desarmó a uno de los terroristas en Australia?

Sumido en el duelo, el país guardó un minuto de silencio el domingo exactamente una semana después de los primeros disparos, que estuvieron motivados, según las autoridades, por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

De acuerdo con los documentos policiales, ambos sospechosos habían realizado antes del tiroteo un "entrenamiento con armas de fuego" en lo que se cree que era la zona rural del estado de Nueva Gales del Sur, donde está ubicada la playa de Bondi.

La policía asegura que los sospechosos "planearon meticulosamente" el ataque por meses y reveló fotos que los muestran disparando escopetas y moviéndose de "manera táctica".

También se halló un video en el teléfono de uno de los hombres en el que se los ve repudiando a los "sionistas" frente a una bandera del grupo EI, al tiempo que recitan un pasaje del Corán y detallan sus motivaciones para el ataque.

Los documentos revelan además que los presuntos atacantes realizaron un viaje de "reconocimiento" a la playa días antes del ataque, uno de los más mortíferos en el país en décadas.

Poco antes, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, reiteró que impulsará leyes más estrictas contra los discursos de odio y el extremismo, y pidió disculpas a la comunidad judía del país.

"No vamos a permitir que ganen los terroristas inspirados por el EI. No dejaremos que dividan nuestra sociedad y superaremos esto juntos", aseguró a los periodistas.

"El Gobierno trabajará cada día para proteger a los judíos australianos, para proteger su derecho fundamental como australianos a estar orgullosos de quiénes son, a practicar su fe, a educar a sus hijos y a participar en la sociedad australiana de la manera más plena posible", prometió.

El lunes, en Bondi Beach, las cosas volvían poco a poco a la normalidad.

Los visitantes seguían dedicando un tiempo a la reflexión silenciosa en un memorial creado para las víctimas, y algunos colocaban flores contra las paredes y en un puente.

"Duras reformas"

El gobierno federal australiano ha anunciado una serie de reformas en las leyes sobre la posesión de armas y el discurso de odio, así como una revisión de los servicios policiales y de inteligencia.

Albanese ya había anunciado un amplio plan de recompra para "sacar las armas" de las calles.

Nueva Gales del Sur, el estado más populoso de Australia y donde tuvo lugar el reciente tiroteo de Bondi, convocó a su parlamento durante dos días el lunes para presentar lo que denominó como las "más duras reformas sobre armas de fuego en el país" y de prohibición de símbolos terroristas.

"No podemos pretender que el mundo es el mismo que era antes de ese incidente terrorista", declaró a periodistas el jefe del ejecutivo estatal, Chris Minns.

"Daría lo que fuera por volver una semana atrás, un mes, dos años, para asegurar que no ocurriera, pero debemos tomar pasos para que nunca vuelva a ocurrir", agregó.

La nueva normativa limitaría a cuatro el número de armas que una persona puede tener, o a 10 para individuos con permisos especiales, como agricultores.

Según las autoridades, hay más de 1,1 millones de armas en el estado.

La legislación también prohibiría el despliegue de "símbolos terroristas", incluida la bandera del EI, que fue hallada en un vehículo vinculado a uno de los sospechosos.

Asimismo, permitiría a las autoridades prohibir las protestas durante tres meses tras un incidente terrorista.

Uno de los atacantes, Sajid Akram de 50 años, murió a tiros a manos de la policía durante el ataque. El hombre de nacionalidad india ingresó a Australia con visa en 1998.

Su hijo Naveed, de 24 años y nacionalidad australiana, sobrevivió y permanece hospitalizado con heridas de bala hasta este lunes, cuando la policía lo trasladó a la cárcel. Enfrenta múltiples cargos, incluido "terrorismo" y 15 asesinatos.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Políticos de Florida condenan ataque antisemita en Australia y refuerzan seguridad de esta comunidad

Serie A mantiene partido en Australia, incluso tras cancelación del juego de LaLiga en Miami

Investigación: ideología del Estado Islámico pudiera estar detrás del ataque en Sídney

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
CELEBRIDADES

Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MÉXICO

Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
HOMENAJE

Saturday Night Live rinde tributo a Rob Reiner, uno de sus primeros presentadores

Te puede interesar

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
INICIATIVA

Inauguran en Doral programa para la inserción laboral de jóvenes con diversidad funcional

Por Daniel Castropé
Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MÉXICO

Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas