jueves 27  de  noviembre 2025
TRAGEDIA

Aumenta la cantidad de muertos y desaparecidos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años

Bomberos buscan a más de 270 personas entre escombros, tras el incendio que destruyó rascacielos residenciales y causó 75 muertos; otras regresan a sus hogares

La cantidad de muertos y desaparecidos se elevan entre la densa columna de humo y llamas, tras el gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025. &nbsp;

La cantidad de muertos y desaparecidos se elevan entre la densa columna de humo y llamas, tras el gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025.

 

PETER PARKS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PEKÍN.- En una de las peores tragedias en décadas, autoridades de Hong Kong reportaron al menos 75 muertos y más de 279 desaparecidos, luego del enorme incendio en siete rascacielos de un complejo residencial ocurrido el miércoles en la tarde y que sorprendió a muchos ocupantes de los más de 2.000 apartamentos por la falta de alarmas.

Bomberos de Hong Kong buscaban este jueves a los desaparecidos entre los escombros, mientras de las siete torres calcinadas, de las ocho, se elevaba una densa humareda, debido a las labores de extinción.

Lee además
Un velero ingresa a las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá el 22 de enero de 2025. 
POLÍTICA

Gobierno de Panamá busca renovar concesión portuaria con firma de Hong Kong
La cantidad de muertos y desaparecidos se elevan entre la densa columna de humo y llamas, tras el gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025.  
TRAGEDIA

Al menos 36 muertos en incendio en complejo residencial de Hong Kong, afirma autoridad de la ciudad

También atendieron a 76 heridos, entre ellos 11 de sus efectivos.

Conmoción en Hong Kong

El jefe del Ejecutivo, John Lee, afirmó que las llamas en los edificios afectados ya están "totalmente bajo control".

Ocupantes de una de las torres que no resultó afectada comenzaron su lento y cauteloso regreso a sus hogares, se informó.

Pero la emergencia por el incendio de grandes proporciones conmocionó a la ciudad semiautónoma china, que cuenta con algunos de los complejos habitacionales más densamente poblados del mundo.

Según agencias, partes de andamios carbonizados cayeron de los bloques en llamas, durante las primeras horas de la emergencia, mientras algunas personas vieron por las ventanas los apartamentos engullidos por el fuego.

Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del servicio de bomberos, aseguró que la temperatura en el lugar era "muy alta".

"Hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar a las personas que piden ayuda, pero seguimos intentándolo", dijo el funcionario, que declaró que el fuego probablemente se propagó de un edificio a otro debido al viento y a las cenizas

Incendio sin alarmas

Las llamas comenzaron en uno de los rascacielos y cobraron voracidad en los andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 plantas del complejo Wang Fuk Court, ubicado en el distrito Tai Po de la zona norte, que se encontraba en obras, según los reportes.

Y esto explicaría la velocidad con la que se propagaron las llamas y que las autoridades consideran “inusual”. Se informó que fue confirmada la presencia de materiales de poliestireno, material derivado de petróleo, expandido altamente dentro de los bloques.

Según testimonios de residentes del complejo, no se escucharon alarmas de incendio; por lo tanto, al advertir las llamas, alertaron rápidamente a sus vecinos.

"Tocar el timbre, llamar a las puertas, alertar a los vecinos, decirles que se marcharan... así era la situación", dijo un hombre que se identificó como Suen.

Wong Sik-kam dijo que su hijo, que es bombero y actuaba en el lugar, le avisó.

"Mi hijo estaba afuera y me llamó para decirme: 'Papá, hay un incendio'. Abrí la ventana y vi a los bomberos", explicó. "Primero pensé que era un fuego normal (...) Pero resultó ser tan grande que todo el complejo terminó en llamas", dijo Wong a medios.

El incendio pone sobre el tapete la vulnerabilidad de miles de personas que viven en torres de gran altura, con riesgo por fallos de materiales o de diseño, en una de las ciudades más densas del mundo con unos 7,5 millones de habitantes.

FUENTE: Con información de AFP, DW

Temas
Te puede interesar

El Papa León XIV inicia su periplo por Turquía con un fuerte llamado a la convivencia

Resistencia cubana apoya gestión de Trump ante conflicto en Ucrania, pero advierte sobre concesiones a Moscú

La UE le pide cuentas a Shein por la venta de muñecas sexuales infantiles y armas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, habla durante su mitin de cierre de campaña en Tegucigalpa el 22 de noviembre de 2025. Los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre para elegir un presidente, 128 miembros del Congreso Nacional, 298 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
POLÍTICA

Trump respalda al candidato opositor Nasry Asfura en la recta final de las elecciones hondureñas

Un hombre no identificado con uniforme militar yace en una camilla y es trasladado en una ambulancia el 26 de noviembre de 2025 en el centro de Washington, DC.
EEUU

Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo contra soldados en Washington

Pasajeros y personal de la aereolínea en el counter durante el chequeo de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami.
FERIADO

Thanksgiving impulsa récord de viajes en Estados Unidos y Miami se consolida como uno de los aeropuertos más transitados

Venezolanos desplazados de La Victoria, estado Apure, se refugian en Arauquita, departamento de Arauca, Colombia, el 26 de marzo de 2021. Casi 4.000 personas -en su mayoría venezolanos- han llegado al municipio fronterizo de Arauquita, noreste de Colombia, entre el domingo y el jueves desplazadas por combates entre militares venezolanos y un grupo armado colombiano.
CRISIS MIGRATORIA

Siete países unen fuerzas ante la mayor crisis de desplazamiento en Centroamérica

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors yace en el suelo dolorido tras chocar con Amen Thompson #1 de los Houston Rockets en el último cuarto de la Emirates Cup 2025-26 en el Chase Center el 26 de noviembre de 2025 en San Francisco, California. 
Baloncesto

Alarma en los Warriors: Stephen Curry sufre contusión en el cuádriceps y se someterá a una resonancia

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump, recibe el saludo de militares al bajar del Marine One.
WASHINGTON

Congresistas demócratas enfrentarían la Justicia por pedir insubordinación de militares

Por Leonardo Morales
Pasajeros y personal de la aereolínea en el counter durante el chequeo de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami.
FERIADO

Thanksgiving impulsa récord de viajes en Estados Unidos y Miami se consolida como uno de los aeropuertos más transitados

Miembros de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) se preparan para transportar material electoral a La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, en Tegucigalpa, el 24 de noviembre de 2025.
ANÁLISIS

Honduras ante las urnas: ¿democracia en la cuerda floja?

Un hombre no identificado con uniforme militar yace en una camilla y es trasladado en una ambulancia el 26 de noviembre de 2025 en el centro de Washington, DC.
EEUU

Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo contra soldados en Washington

Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida