miércoles 26  de  noviembre 2025
SANCIONES

La UE le pide cuentas a Shein por la venta de muñecas sexuales infantiles y armas

La Comisión presentó estas solicitudes en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), el reglamento europeo sobre contenidos en línea que obliga a las grandes plataformas, entre ellas Shein, a adoptar medidas reforzadas para proteger a sus usuarios contra contenidos ilegales y peligrosos.

Comercio de empresas chinas. 

AFP

BRUSELAS.- La Comisión Europea anunció este miércoles que pidió informaciones a la empresa Shein tras el escándalo de la venta de muñecas sexuales infantiles y armas en su plataforma.

"Tras la venta de productos ilegales en Francia y varios informes públicos, la Comisión sospecha que la plataforma Shein puede suponer un riesgo sistémico para los consumidores en toda la Unión Europea", y pidió una serie de detalles al grupo, indicó el ejecutivo comunitario en un comunicado.

Sonia Schott
OPINIÓN

Los costos de una paz que no llega a Ucrania
El representante de Comercio de Estados Unidos Jamieson Greer (extremo izquierdo) y a su lado el secretario de Comercio estadounidense  Howard Lutnick durante una conferencia de prensa en Bruselas, Bélgica.
SECTOR TECNOLóGICO

EEUU insta a la Unión Europea a flexibilizar leyes sobre tecnológicas estadounidenses

"La Comisión solicita ahora formalmente a la plataforma información precisa y documentos internos sobre cómo garantiza que los menores no estén expuestos a contenidos inadecuados para su edad, en particular mediante medidas de verificación de la edad, y cómo impide la distribución de productos ilegales" a través de su sistema de venta, precisó Bruselas.

Shein está en el centro de un escándalo en Francia y Europa tras el descubrimiento, el 31 de octubre, de que se vendían muñecas sexuales con apariencia infantil y armas de categoría A en su sitio web.

El gobierno francés multiplicó los procedimientos contra la empresa para conseguir la suspensión de su sitio web durante un mínimo de tres meses e pidió a la UE a tomar medidas drásticas contra la plataforma.

El Parlamento Europeo llamó el miércoles a suspender más rápidamente este tipo de plataformas de comercio digital en caso de violación grave de la normativa europea.

"La suspensión de los mercados digitales ya no debería considerarse una medida excepcional de último recurso", insistieron los eurodiputados en una resolución no vinculante adoptada durante la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo.

FUENTE: Con información de AFP

