El Papa León XIV inicia su periplo por Turquía con un fuerte llamado a la convivencia

El pontífice enfatizó el valor de la convivencia y el compromiso de Turquía con la estabilidad regional

El Papa León XIV visita el mausoleo de Ataturk.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VATICANO - El papa León XIV llegó este jueves a Ankara, donde fue recibido por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en el complejo presidencial que marca el inicio de su primera visita apostólica a Turquía y Líbano. Su llegada generó expectación tanto dentro como fuera del país, dada la relevancia política, religiosa y simbólica de su mensaje en una región marcada por tensiones geopolíticas.

Tras el saludo oficial, el pontífice pronunció su primer discurso en la Biblioteca Nacional de Ankara, ubicada dentro del complejo presidencial. Allí se dirigió a autoridades, representantes del Estado y actores de la sociedad civil, subrayando el rol estratégico de Turquía como punto de encuentro entre continentes, culturas y creencias.

El Papa León XIV ofició una misa en el barrio romano de Tor Vergata, en el marco del Jubileo de la Juventud, el 3 de agosto de 2025.
El papa León XIV llama a la iglesia italiana a reforzar la lucha contra la pederastia
El papa León XIV.
Papa León XIV felicita a arzobispo de Eslovaquia durante fiesta electrónica

“La imagen del puente sobre el estrecho de los Dardanelos, emblema de este viaje, expresa de manera elocuente el papel especial de Turquía como nexo entre Oriente y Occidente”, afirmó León XIV. Asimismo, instó al país a consolidar ese papel mediante el respeto a la diversidad interna. “Una sociedad está verdaderamente viva cuando es pluralista”, señaló.

"Paz justa y duradera"

El pontífice pidió que Turquía siga actuando como un factor de estabilidad regional y llamó a fortalecer los esfuerzos por alcanzar “una paz justa y duradera”. También destacó el valor histórico y cultural del país, y puso en relieve la importancia de la familia y el creciente protagonismo de las mujeres en la vida social, política y profesional.

Como gesto protocolar, el papa entregó a Erdogan una medalla conmemorativa de la visita, que incluye una representación de los minaretes de la Mezquita Azul de Estambul, ciudad que el mandatario gobernó en la década de 1990. El pontífice tiene previsto visitar este emblemático templo el sábado.

FUENTE: Con información de Europa Press

