domingo 5  de  abril 2026
TENSIONES

Autoridades de Dubái interceptan ataque contra sede de la empresa estadounidense Oracle

El ataque, que se ha saldado sin heridos, tenía como objetivo la sede del gigante tecnológico Oracle, ubicada en la Ciudad de Internet

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las autoridades de la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, interceptaron este sábado un ataque contra el edificio de Oracle, una de las 18 empresas estadounidenses que la Guardia Revolucionaria iraní había amenazado con atacar a comienzos de semana, en el contexto del conflicto abierto en la región por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

"Las autoridades confirmaron que respondieron a un incidente menor provocado por la caída de escombros tras una intercepción aérea sobre la fachada del edificio Oracle", ha informado la oficina de medios de Dubái en redes la madrugada de este sábado.

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El ataque, que se ha saldado sin heridos, tenía como objetivo la sede del gigante tecnológico Oracle, ubicada en la Ciudad de Internet. Una hora antes, las autoridades de la ciudad emiratí habían informado de otro ataque interceptado en la Marina de Dubái, muy próxima al edificio de la empresa estadounidense.

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Aunque las autoridades de Dubái no han ofrecido información sobre la autoría del ataque, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó este martes con llevar a cabo ataques contra las instalaciones de grandes empresas estadounidenses en Oriente Próximo, incluida Oracle.

El incidente de este sábado se produce después de que la Guardia Revolucionaria anunciase el jueves que había atacado las instalaciones de la compañía en Dubái, una información que fue desmentida posteriormente por la oficina de medios de la ciudad.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán hace más de un mes, la República Islámica ha respondido a la agresión con ataques contra objetivos económicos y militares estadounidenses en la región.

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de estas represalias regionales, donde se han registrado once muertos y 203 heridos por ataques iraníes, según el último balance de Abu Dabi.

FUENTE: EUROPA PRESS

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