CEAPI y Guyana se proponen impulsar la inversión y el desarrollo regional

CEAPI, a través de su presidenta Nuria Vilanova, entregó Medalla de Honor al presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, en un acto celebrado en Madrid, España, el 11 de septiembre de 2026

MADRID .- En un paso por consolidar objetivos comunes, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ( CEAPI ) entregó Medalla de Honor al presidente de Guyana , Mohamed Irfaan Ali, en reconocimiento a su liderazgo en el crecimiento de la economía de su país, impulsada por el petróleo, en busca de un modelo de desarrollo sostenible y diversificado.

Durante la ceremonia, el presidente Ali subrayó que Guyana atraviesa “un momento extraordinario de su historia” e invitó el empresariado iberoamericano en esta nueva etapa a considerar el país “como una plataforma para la inversión, la innovación y la expansión regional”.

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“Guyana no quiere ser simplemente un destino para el capital. Guyana quiere ser un socio en la creación de valor”, afirmó, y convocó a los empresarios presentes para el logro de propósitos de desarrollo económico que son también los de CEAPI.

“Vengan a Guyana. Vengan y compruébenlo por ustedes mismos. Vengan a conocer a nuestra gente, nuestras infraestructuras, nuestra economía en expansión y nuestras oportunidades”, dijo Ali, a cargo del país desde 2020 y reelecto en 2025 para su segundo periodo de cinco años.

El acto de reconocimiento, celebrada este 11 de septiembre en la capital de España, reunió a líderes empresariales iberoamericanos, encabezados por presidenta del CEAPI, Núria Vilanova, y concluyó con un laudato del galardonado por José Rafael Gómez Sánchez, socio de CEAPI y vicepresidente de Tecnoconsult Group, informó una nota oficial del Consejo empresarial.

CEAPI y Guyana por el desarrollo

Vilanova, en sus palabras, destacó el rol de Irfaan y subrayó que la Medalla no solo es un reconocimiento a su liderazgo, sino también “una invitación a nuestros empresarios para descubrir un mercado que está cambiando a gran velocidad”.

Añadió que “el presidente guyanés es el que su país necesita; y Guyana es el país que el mundo necesita”.

Al abordar el crecimiento del país, Ali indico que el petróleo ha incidido y debe ser entendido como un instrumento para transformar la economía en secuencia perfecta.

“El petróleo debe convertirse en oportunidad. La oportunidad debe convertirse en inversión. La inversión debe convertirse en empleo. El empleo debe convertirse en capacidades. Las capacidades deben convertirse en productividad. Y la productividad debe convertirse en prosperidad”, resaltó el mandatario.

Transformación decisiva

“El mundo ha cambiado; las relaciones entre gobiernos y empresas han cambiado. Debemos trabajar juntos para alcanzar la prosperidad nacional e internacional. Ese es, en mi opinión, el nuevo contrato social que debemos definir”, puntualizó.

Gómez Sánchez, por su parte, afirmado resaltó el ejemplo de resilencia de Ali y de cómo Guyana es capaz de formar a grandes líderes como él para “generar riqueza y construir un país como este”.

Para CEAPI, organización que reúne a más de 400 presidentes, CEOs y familias empresarias, el gran reto de Guyana, con una población de alrededor de un millón de habitantes, es ahora transformar este crecimiento en desarrollo sostenible y diversificado, con oportunidades en infraestructura, energía, minería y transporte, entre otros ámbitos.

El país se encuentra en una etapa decisiva que lo ubica en una de las economías de mayor crecimiento del mundo.

La relación económica entre España y Guyana permanece reducida, y en la actual coyuntura CEAPI identifica un importante margen para ampliar la presencia empresarial española en Guyana en ámbitos como infraestructuras, energía, servicios, agroindustria, turismo, salud, educación y tecnología.

FUENTE: Con información de CEAPI, nota de prensa