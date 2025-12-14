domingo 14  de  diciembre 2025
China revela estrategia de su nuevo orden mundial

La estrategia china es impulsar cambios en las reglas económicas y financieras globales y en la estructura que administra el Fondo Monetario Internacional

Imagen referencial. 

Por VERIOSKA VELASCO

En el “Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe”, publicado el 10 de diciembre de 2025, China revela sin medias tintas cuáles son sus intenciones estratégicas a escala mundial.

El documento habla de la “iniciativa de gobernanza mundial”, destacando que se promoverá un cambio en el sistema internacional centrado en la ONU, aumentando la “representación y el derecho a la voz del Sur Global”, un cambio estructural para lograr una “gobernanza global más justa y razonable”. Lo curioso es que su estrategia, que busca igualdad para el mundo, no se ajusta a su realidad interna. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2022), China registra una ausencia sistemática de libertades fundamentales, incluyendo la ausencia de una sociedad civil independiente y la falta de libertad de expresión, asociación, reunión y religión.

El documento también se refiere a una “iniciativa de gobernanza económica mundial” y claramente expresa su interés por aumentar la influencia a través de los bancos centrales de los países latinoamericanos y profundizar la ascendencia de estos bancos y de los organismos multilaterales económicos y de financiamiento, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

La estrategia china es impulsar cambios en las reglas económicas y financieras globales y en la estructura que administra el Fondo Monetario Internacional. Textualmente, dice el documento: “comenzar todo de nuevo abandonando lo existente”. China afirma “rechazar las conductas unilaterales de matonería” y claramente advierte que promoverá una globalización económica dirigida a un “rumbo acertado”, sin especificar cuál es.

La desdolarización continúa siendo un objetivo de China continental. El documento señala que la estrategia es “fortalecer el diálogo y la cooperación entre los bancos centrales y los organismos de regulación financiera de ambas partes para facilitar la liquidación transfronteriza en moneda local, negociar la compensación en RMB y promover, a pasos seguros, la cooperación monetaria, como el canje de monedas locales”. RMB es la abreviatura de renminbi, que es el nombre oficial de la moneda de curso legal de la República Popular China.

China pretende tener mayor influencia en la energía nuclear de los países de América Latina, enfocándose también en la explotación de recursos minerales y en áreas de energías tradicionales, como el petróleo y el gas natural, con la promesa de pagar a largo plazo usando la moneda local. Entre los mayores riesgos de que un país como China continental tenga poder y control sobre la energía nuclear latinoamericana, se advierte que “la expansión de los proyectos de infraestructura crítica, incluidos los nucleares, por parte de China a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta [BRI] en América Latina plantea preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los países receptores a la coerción política y el establecimiento de estándares tecnológicos chinos en regiones estratégicas” (Blanchard & Rivas, 2023).

La pretensión de China va más allá de la energía nuclear: quiere hacer una unión con los países latinoamericanos para coordinar estrategias en conjunto sobre armas biológicas y armas químicas.

Como si fuera poco, el documento hace referencia al intercambio militar entre China y América Latina y el Caribe en operaciones militares, visitas de buques militares, capacitación de personal y “mantenimiento de la paz de la ONU”. En un documento de 28 páginas, se hace referencia en diez oportunidades a la ONU, denotando su interés estratégico por ampliar su influencia en el organismo multilateral: “implementar la resolución de la Asamblea General de la ONU y promover el diálogo global”.

Curiosamente, el documento hace referencia a brindar “cooperación práctica en la repatriación de fugitivos y la recuperación de fondos robados”. Un ejemplo práctico: si para el régimen de Nicolás Maduro la Nobel de la Paz, María Corina Machado, es considerada una “prófuga”, como la calificó el fiscal general venezolano, ¿esto podría traducirse en que China contribuya a su repatriación?

Según Human Rights Watch (2025), las autoridades actuales de China “han llevado a una mayor represión en todo el país, señalando la persecución a defensores de derechos humanos y a personas percibidas como críticas”. ¿Qué garantías y riesgos existen para los ciudadanos de América Latina, víctimas de gobiernos autoritarios, de que China no se convierta en el brazo ejecutor de violaciones de derechos humanos de sus pares en la región?

El objetivo de China es la construcción de un “ciberespacio cooperativo”, impulsando nuevas normas internacionales para establecer un “sistema de gobernanza de internet multilateral, democrático y transparente”. El documento señala que la intención sería establecer el sistema que controlará internet y utilizar a la ONU para impulsar “una comunidad de futuro compartido en el ciberespacio”. Textualmente, indica que el objetivo sería “oponerse a la ciberhegemonía y al uso de internet para interferir en los asuntos internos de otros países”. Irónicamente, China continental, un país señalado por la falta de libertades, pretende cooperar en la construcción de un internet democrático.

De acuerdo con Human Rights Watch (2025), en China Continental no existe libertad de expresión, asociación, reunión o religión; sin embargo, su estrategia en América Latina pretende “la elaboración conjunta de programas, la participación recíproca en ferias o exposiciones de prensa, publicación, radio, cine y televisión (…) y el intercambio académico entre think tanks”.

El documento es claro al expresar que todas estas relaciones con los países latinoamericanos solo son posibles sobre la base del principio de una sola China, oponiéndose a cualquier manifestación que sugiera la “independencia de Taiwán”.

Conclusiones

El documento estratégico chino hacia América Latina revela un deseo explícito de establecer un nuevo orden mundial. Paradójicamente, un régimen señalado sistemáticamente por graves violaciones a los derechos humanos, que carece de libertades fundamentales en su territorio, pretende liderar una “gobernanza global más justa” y un “internet democrático”.

Para América Latina, este plan representa serios riesgos. Ampliar la influencia de China en la Organización de las Naciones Unidas parece ser el traje a la medida de un proyecto mucho más ambicioso, que abarca el control de organismos multilaterales financieros, el control de recursos, la energía nuclear y la narrativa comunicacional, y que pareciera tener como objetivo final enfrentar a América Latina con Estados Unidos.

La estrategia china es clara: usar la región para implementar un modelo global alternativo al occidental, utilizando a la ONU como plataforma. Los países de América Latina, y sobre todo sus gobernantes, se encuentran en un momento histórico y crucial en el que deben sopesar los intereses particulares y los beneficios de corto plazo frente a la defensa de la soberanía y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Referencias

Blanchard, J. F., & Rivas, R. (2023). Chinese investment in Latin America: Geopolitical risk. Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/chinese-investment-latin-america-geopolitical-risk

Human Rights Watch. (2025). Informe mundial 2025: China. https://www.hrw.org/es/world-report/2025/country-chapters/china

Jara A., R. (2025, 6 de diciembre). Confirman la asistencia de María Corina Machado a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz. Emol. https://www.emol.com/noticias/Internacional/2025/12/06/1185192/machado-asistencia-ceremonia-nobel-paz.html

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2022). OHCHR assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic of China. https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ohchr-assessment-human-rights-concerns-xinjiang-uyghur-autonomous-region

Xinhua News Agency. (2025, 10 de diciembre). Documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe. https://spanish.xinhuanet.com/20251210/e2dec9c6d13b4802919c7a7d87b0ecb5/c.html

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com

