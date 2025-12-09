Perspectiva estratégica: Puertos del Canal, influencia china y contramedidas de EEUU

Toma del Canal de Panamá, ahora en el centro de la polémica por declaraciones del presidente Donald J. Trump sobre el control de China.

Panamá sigue siendo un punto focal crítico de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. En los últimos meses, la dinámica en torno a la infraestructura de telecomunicaciones, las concesiones portuarias en el Canal de Panamá y el alineamiento geopolítico ha continuado evolucionando. A continuación, se presenta el panorama de situación más reciente basado en informes creíbles de fuentes abiertas hasta inicios de diciembre de 2025.

No se han anunciado nuevos proyectos verificados de Huawei en Panamá durante el último trimestre.

Los desarrollos clave siguen siendo:

La iniciativa de telecomunicaciones entre EEUU y Panamá para reemplazar el equipo de Huawei en 13 sitios nacionales (anunciada a mediados de 2025) continúa moldeando el panorama digital panameño.

Este programa, valorado en aproximadamente 8 millones de dólares, incluye el despliegue de “tecnología confiable de EEUU” y nuevas torres de comunicación en múltiples provincias.

Pekín criticó públicamente la iniciativa, señalando una sensibilidad creciente ante la pérdida de terreno en la infraestructura tecnológica de Panamá.

Estatus: La actividad pública de Huawei parece estancada, sin nuevas pruebas de 5G, contratos de vigilancia o asociaciones logísticas divulgados desde mediados de 2025. La postura de telecomunicaciones de Panamá sigue inclinándose hacia arquitecturas de red seguras favorecidas por EEUU.

2. Crisis de los puertos adyacentes al Canal: litigios, incertidumbre y reposicionamiento estratégico

El mayor movimiento geopolítico sigue centrado en los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company (PPC), una filial de CK Hutchison (conglomerado vinculado a Hong Kong/China).

Hechos clave:

A mediados de 2025, la Contraloría General de Panamá presentó demandas solicitando a la Corte Suprema anular la concesión de la PPC, citando graves irregularidades contractuales y más de mil millones de dólares en obligaciones impagas descubiertas por los auditores.

La legalidad de la concesión, su historial de renovación y sus registros de cumplimiento están ahora bajo revisión judicial.

La adquisición previamente anunciada del portafolio global de puertos de CK Hutchison por parte de un consorcio liderado por BlackRock —que se esperaba colocara los puertos panameños bajo una estructura de inversión occidental— sigue sin resolverse, con señales públicas de renegociación y fricción geopolítica.

Nuevo movimiento (finales de 2025):

La Autoridad del Canal de Panamá anunció que está precalificando oferentes para dos nuevos terminales portuarios, con el proceso previsto para concluir a inicios de 2026.

Esto crea una estrategia paralela: incluso si la concesión de PPC sigue en disputa, Panamá está construyendo un camino alternativo para expandir o reequilibrar el control portuario.

Estatus: El entorno portuario alrededor del Canal está en flujo activo. Soberanía, fiabilidad comercial y alineamiento geopolítico convergen en esta disputa. Una posible reestructuración del control portuario es ahora más probable que en cualquier otro momento de la última década.

3. Contramedidas de EEUU: más concretas, menos retóricas

La postura de Washington hacia Panamá continúa desplazándose de señales políticas a medidas operativas:

Operaciones de reemplazo de telecomunicaciones (retirada de equipos chinos).

Creciente énfasis de EEUU en la seguridad de infraestructuras críticas en el Canal y en centros logísticos adyacentes.

Apoyo a Panamá en la exploración de socios portuarios alternativos más allá de operadores vinculados a China.

Los comentarios estadounidenses en los últimos meses destacan a Panamá como un nodo prioritario en la estrategia hemisférica, particularmente en resiliencia de cadenas de suministro y en la negación de apalancamiento estratégico a la República Popular China.

Estatus: Aunque EEUU no ha intervenido públicamente en el litigio de PPC, el patrón más amplio de compromiso diplomático y técnico apunta a un interés sostenido en reorientar la infraestructura estratégica de Panamá hacia un alineamiento occidental.

4. Vínculos de élites: sin nuevos enlaces verificados Panamá–RPC

Una revisión de registros públicos de 2025 y reportes creíbles encontró:

Ninguna nueva evidencia que vincule a grandes familias políticas o económicas panameñas con asociaciones recientemente formadas o relaciones contractuales con empresas respaldadas por la RPC.

El compromiso chino permanece concentrado en actores corporativos de infraestructura (por ejemplo, CK Hutchison, COSCO) más que en redes de élites locales.

Estatus: Las operaciones de influencia parecen ser de carácter corporativo-estructural, más que impulsadas por élites domésticas o familiares en este momento.

5. Perspectiva estratégica (próximos 60–90 días)

Puntos a vigilar:

Fallos de la Corte Suprema sobre la concesión de PPC.

Publicación o filtración de la auditoría completa de los puertos que documenta irregularidades.

Anuncio de los oferentes precalificados para los dos nuevos terminales portuarios (lo cual revelará si empresas vinculadas al Estado chino intentan reingresar).

Actualizaciones sobre los hitos del proyecto estadounidense de reemplazo de telecomunicaciones.

Nuevas licitaciones o asociaciones público-privadas relacionadas con infraestructura digital, modernización aduanera o sistemas logísticos portuarios.

Evaluación general:

Panamá está entrando en una fase de realineamiento. El Canal sigue siendo un punto crítico global donde los intereses estratégicos de EEUU y China colisionan directamente. La paralización de la expansión de Huawei, la situación legal que enfrenta la concesión portuaria de Hutchison y las nuevas inversiones técnicas alineadas con EEUU apuntan a un país reconsiderando su exposición estratégica.

El próximo trimestre será decisivo para determinar si Panamá se desplaza con mayor firmeza hacia la órbita de seguridad de EEUU o si empresas vinculadas a China intentan reafirmar influencia mediante licitaciones portuarias o negociaciones discretas.

Colaboradores:

CDR José Adán Gutiérrez, USN (Ret.), miembro sénior

Dr. Rafael A. Marrero, fundador y economista jefe

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com