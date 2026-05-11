lunes 11  de  mayo 2026
Más sanciones

EEUU impone nuevas sanciones para impedir venta de petróleo iraní a China

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alegó que el régimen iraní "depende de empresas pantalla en jurisdicciones económicas permisivas para ocultar su papel en la venta de petróleo y canalizar sus ingresos"

El buque de guerra USS Gravely.

El buque de guerra USS Gravely.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos sancionó el lunes a 12 personas y entidades vinculadas con Teherán a las que acusa de "facilitar" la venta de petróleo de Irán a China.

Washington adoptó la medida antes de la visita del presidente Donald Trump a Pekín a mediados de esta semana. Trump se reunirá con su homólogo Xi Jinping con una extensa lista de disputas comerciales a tratar.

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Al anunciar las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alegó que los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica "dependen de empresas pantalla en jurisdicciones económicas permisivas para ocultar su papel en la venta de petróleo y canalizar los ingresos hacia el régimen iraní".

Tres personas radicadas en Irán y nueve empresas —con sede en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos— aparecen sujetas a las nuevas sanciones.

Las nuevas medidas bloquean todos los activos que las personas y empresas tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos, y prohíben a entidades y ciudadanos estadounidenses ahacer transacciones con ellas.

Washington endurece las sanciones

En el marco de su ofensiva contra Irán, Estados Unidos ha endurecido las sanciones contra el gobierno de Teherán y los Guardianes de la Revolución con el objetivo de asfixiarlos económicamente.

La guerra se inició el 28 de febrero con bombardeos israeloestadounidenses contra Irán, y sacudió los mercados energéticos mundiales. Teherán tiene cerrado de facto el estratégico estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca de una quinta parte de los hidrocarburos del mundo.

Washington flexibilizó algunas sanciones al petróleo iraní en marzo ante la escasez del suministro global, pero desde entonces ha vuelto a endurecer las restricciones.

Gran parte del petróleo de Irán se dirige a Asia, y China es uno de los principales importadores. En términos generales, la potencia asiática es uno de los mayores socios comerciales.

La guerra con Irán también encabezará la agenda del encuentro entre Trump y Xi. Washington busca una mayor presión sobre Teherán por parte de Pekín.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó el viernes a tres firmas satelitales con sede en China por facilitar las operaciones militares de Irán.

Varias empresas radicadas en China y en Hong Kong ya fueron sancionadas por el Tesoro por colaborar con el suministro de armas de Irán.

FUENTE: Con información de AFP.

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