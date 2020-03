Científicos del mundo aúnan esfuerzos para crear la vacuna del coronavirus

MIAMI.- El mes pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que tomaría 18 meses crear una vacuna efectiva contra el coronavirus, y hoy no son pocos los laboratorios que aseguran estar en la recta final del descubrimiento: EEUU, Israel, Gran Bretaña y China, entre ellos.

Comencemos con China, donde surgió la mutación del virus hace cuatro meses. Hace apenas una semana, un alto funcionario del país asiático aseguró que una vacuna podría estar disponible en abril para combatir la enfermedad que ha infestado a más de 140.000 personas y ha matado a más de 5.000 en el mundo.

"Según nuestras estimaciones, esperamos que en abril algunas de las vacunas entren en investigación clínica o sean de uso en situaciones de emergencia", señaló Zheng Zhongwei, director del Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Nacional de Salud.

El alto funcionario añadió que “docenas de instituciones de investigación de vacunas de China están involucradas y que el desarrollo de diferentes tipos de vacunas también está avanzando”, pero dado el hermetismo característico del régimen chino muy poco se ha dicho.

Europa

En Gran Bretaña, la firma Glaxosmithkline, que antes produjo la inmunización para el virus del papiloma humano (VPH) y el flu ocasional, anunció que trabajaba en conjunto con otros laboratorios y que esperaba “tener algo” próximamente.

Por otra parte, el instituto israelí Migal Galillee anunció que se encuentra en “la etapa final” de la creación de “una vacuna oral que podría convertir esta enfermedad en un resfriado muy leve".

También en Europa, la poderosa firma francesa Sanofi Pasteur comparte información precisa con el Departamento de Salud de EEUU y su agencia de investigaciones médicas para agilizar el descubrimiento de la vacuna.

“Abordar esta nueva amenaza a la salud mundial requiere el esfuerzo de colaboración y por eso trabajamos en equipo para encontrar la vacuna”, declaró el director de inmunizaciones de Sanofi.

Israel

El científico israelí Chen Katz, que lidera el grupo de investigadores, declaró al periódico The Times of Israel, que “están a punto de entregar la vacuna” y que el progreso reportado se debe a que instituto Migal Galillee, financiado por el Estado, “ha estado trabajando durante cuatro años hacia una vacuna que pueda personalizarse para varios virus y que, dada la emergencia, ha adaptado la búsqueda para enfocarse en el coronavirus”.

Acorde al comunicado de Fuente Latina, Katz enfatizó que el objetivo del instituto “era desarrollar la tecnología en general y no específicamente una vacuna para este o aquel tipo de virus”.

Según el informe publicado, el laboratorio continúa “desarrollando las proteínas necesarias que, cuando se colocan en la boca, penetran en las células epiteliales y activan una respuesta inmune de la mucosa, que es la respuesta del cuerpo humano para protegerse del virus".

No obstante, el director de relaciones internacionales del Ministerio de Salud, Asher Shalmon, advirtió “ser pacientes y no caer en falsas esperanzas” mientras no se compruebe la efectividad de la fórmula científica.

Ensayos

En Estados Unidos, donde hay grandes laboratorios médicos dedicados a las investigaciones, el Moderna Inc., en Massachusetts, aseguró que entregó el primer lote de la vacuna para realizar ensayos clínicos en el estado de Washington.

En efecto, los pacientes son monitoreados de cerca para analizar reacciones y evoluciones ante la aplicación del medicamento.

Por otra parte, Johnson & Johnson, que radica en New Jersey, no se queda atrás anunció que actualiza “las vías conocidas de la fisiopatología del coronavirus, para determinar si los medicamentos previamente probados pueden ayudar a reducir el impacto de la enfermedad”.