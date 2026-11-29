Esta combinación de imágenes creada el 29 de noviembre de 2026 muestra (de izq. a der.) a la candidata de la alianza de izquierda Frente Amplio Ada Colau votando en Barcelona, al primer ministro de España y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Pedro Sánchez depositando su papeleta en Madrid, al candidato del principal partido conservador de la oposición, el Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, votando en Madrid y al candidato del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, votando en Madrid durante las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.

MADRID.- Los colegios electorales cerraron este domingo en gran parte de España, en unas elecciones generales de resultado incierto donde el socialista Pedro Sánchez se juega su continuidad frente a una derecha favorita en los sondeos.

Solo los electores del archipiélago de Canarias, donde hay una diferencia de una hora menos, podrán seguir votando un par de horas más en estos comicios que por ahora habían registrado cifras récord de participación parcial.

Cuántos escaños son necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en España

Más de 38 millones de ciudadanos fueron convocados este domingo 29 de noviembre en España para elegir a los 350 diputados del Congreso y a 209 senadores en unas elecciones generales anticipadas convocadas mediante el Real Decreto 806/2026, donde la clave parlamentaria vuelve a girar en torno a los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta,

De acuerdo con el artículo 99 de la Constitución española, esa cifra de 176 diputados, equivalente a la mitad más uno de la Cámara Baja, permite que un candidato sea investido presidente del Gobierno en la primera votación tras ser propuesto por el rey luego de la ronda de consultas con los grupos parlamentarios. Si ningún aspirante logra ese umbral en el primer intento, el Congreso vuelve a votar 48 horas después y basta con una mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, mecanismo con el que Pedro Sánchez fue investido en enero de 2020 tras reunir 167 apoyos, 165 rechazos y 18 abstenciones.

Un votante deposita su papeleta en un colegio electoral durante las elecciones generales en España, en Ronda, el 29 de noviembre de 2026. AFP

En la etapa democrática española, solo cuatro convocatorias generales otorgaron mayoría absoluta a una sola formación política,1982 y 1986 al PSOE, y 2000 y 2011 al PP, mientras la fragmentación parlamentaria consolidada tras la crisis de 2008 obligó a pactos entre partidos, como quedó reflejado en 2023 cuando Alberto Núñez Feijóo obtuvo 137 escaños y sumó 172 apoyos insuficientes en su investidura frente a los 179 votos con los que Sánchez revalidó el cargo. Además de la investidura, los 176 escaños son exigidos para aprobar una moción de censura, sancionar o reformar leyes orgánicas y levantar de inmediato un veto del Senado.

El reparto de los 350 diputados se realiza mediante el método D'Hondt en 52 circunscripciones, las 50 provincias más Ceuta y Melilla, con un mínimo garantizado de dos escaños por provincia y uno por cada ciudad autónoma, y el resto asignado según población, entre las candidaturas que superan el 3% de los votos válidos en su circunscripción. Tras el cierre de las urnas a las 20:00 horas y el escrutinio provisional del Ministerio del Interior, las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre y se abrirá un plazo de dos meses desde la primera votación de investidura para formar Ejecutivo antes de una eventual disolución parlamentaria y repetición electoral.

FUENTE: Con información de AFP