El luchador australiano Bronson Reed, de la WWE, hace su entrada al evento SummerSlam en el MetLife Stadium, el 2 de agosto de 2025.

WASHINGTON.- El luchador profesional australiano Jermaine Haley, conocido por sus seguidores como Bronson Reed , murió a los 38 años, informó el viernes la empresa estadounidense dedicada a la lucha libre World Wrestling Entertainment ( WWE ).

Considerado una estrella de estas competiciones, Haley falleció semanas después de haber peleado contra Oba Femi en el evento Crown Jewel en Riad , la capital de Arabia Saudita.

DEPORTES Conor McGregor pierde en su regreso a la UFC en un desenlace decepcionante

DEPORTES Detienen a un octavo sospechoso por presunto complot contra espectáculo de la UFC en la Casa Blanca

En la red social X, la WWE se declaró "devastada" por tener que anunciar que Bronson Reed "falleció hoy a los 38 años debido a complicaciones médicas". No proporcionó más detalles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por WWE (@wwe)

La compañía rindió homenaje a Reed, al que calificó como una "figura legendaria de la WWE".

"Pero, lo que es más importante aún, era una persona fenomenal, un hombre muy entregado a su familia y un colega muy querido", agregó.

Reed dio sus primeros pasos en la WWE en 2019, según la página web de la empresa, que destacó cómo combinaba "la fuerza bruta con una sorprendente agilidad para aplastar a sus oponentes".

Reed ganó el campeonato de Norteamérica de NXT en la WWE y también ganó el "André The Giant Memorial Battle Royal" en 2024.

Thiago Silva extiende su carrera

El central brasileño Thiago Silva, de 42 años, extendió su contrato con el Fluminense de Río de Janeiro hasta el final de 2027, informó el club carioca este viernes.

Emblema del "Flu", Silva había firmado en junio un vínculo hasta diciembre de 2026, pero "la hinchada lo pidió y el monstruo se queda", celebró el equipo en un comunicado.

El zaguero se mantiene como titular indiscutible del Fluminense, que esta temporada avanzó hasta las semifinales de la Copa Libertadores y se ubica en la cuarta casilla del Brasileirão.

En su carrera, Silva tuvo exitosas etapas en la élite del fútbol europeo, con su paso por el Milan, París Saint-Germain y Chelsea. También fue importante en la selección brasileña.

Estuvo en el "Flu" desde los 11 hasta los 18 años.

Retornó al equipo en 2024 y fue pieza fundamental para evitar el descenso en el Brasileirão.

El club busca asegurar su cupo a la Copa Libertadores de 2027 en las últimas dos fechas del torneo local.

FUENTE: AFP