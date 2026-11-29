Un votante elige una papeleta del opositor Partido Popular (PP) conservador en una mesa electoral en las elecciones generales de España en Madrid el 29 de noviembre de 2026.

MADRID — El Partido Popular y Vox tendrían casi asegurada la mayoría absoluta del Congreso español (176 escaños), según la encuesta de Sigma Dos para RTVE y la Forta, ya que en la horquilla más alta sumarían 182 diputados, y en la más baja se quedarían en 175.

Tras el cierre de los colegios electorales en la Península —aún queda una hora de votación en Canarias—, el sondeo de TVE pronostica una victoria del PP, que obtendría entre 131 y 136 escaños (incluyendo dos de UPN) con el 32,6% de los votos y sumaría mayoría absoluta con Vox, que suma entre 44 y 48 escaños con el 16,2%, reseña el diario El País.

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Los colegios cerraron a las 20.00 horas. La participación a las 18.00 se disparaba al 68,1%, un récord histórico y 15 puntos por encima de 2023, según los reportes preliminares.

Pero otras encuestas le dan ventaja al partido Socialista (PSOE), partido de Pedro Sánchez. Según SW Demoscopia hecha pública por la televisión Séptima al cierre de los colegios electorales, augura que el PSOE sería el partido más votado, con una horquilla de entre 132 y 138 escaños, mientras que el PP (121-127) y Vox (44-51) podrían quedarse por debajo de la mayoría absoluta.

Según la encuesta de Sigma Dos, el PP conseguiría el 32,2 % de los votos y entre 129 y 134 escaños, a los que se sumarían el 0,4 % de los votos de UPN-PP y 2 diputados.

Vox, el gran ganador

Por su parte, el sondeo concede a Vox el 16,2 % de los votos y entre 44 y 48 escaños.

El PSOE lograría el 28,8 % de los sufragios y entre 119 y 124 diputados, y la coalición de izquierda Frente Amplio, con un 5,7 % y 10 u 11 diputados, a los que habría que sumar cerca de una treintena de escaños de otras formaciones de izquierda.

Entre esta treintena de escaños están los de ERC en Cataluña, donde la formación independentista de izquierdas se haría, según la encuesta, con 9 o 10 escaños.

También en Cataluña (noreste), la derecha independentista de Junts bajaría hasta los 4 o 5.

En el País Vasco (norte), lideraría los resultados la izquierda independentista de EH Bildu con 7 u 8 escaños y los nacionalistas conservadores del PNV caerían a 2 o 3.

Entre los partidos regionalistas, la encuesta da asimismo entre 4 y 5 escaños a Adelante Andalucía (sur), que se estrenaría en el Congreso español; 2 diputados a Bloque Nacionalista Galego (noroeste) y 1 a la coalición de Primero Canarias-CC, en las islas Canarias situadas en el Atlántico.

Esta encuesta se ha realizado con un estudio continuado entre el 12 y el 28 de noviembre con 19.500 entrevistas.

El sondeo hecho público por la Séptima pronostica que el PSOE, con el 33 % de los votos, lograría entre 132 y 138 escaños, mientras que el PP, con el 30,2 %, obtendría entre 121 y 127 (a los que habría que sumar los 2 que otorga a PP-UPN), y Vox, con el 15,3 %, entre 44 y 51.

Por su parte, Frente Amplio, con el 7 %, tendría una representación en el Congreso de entre 9 y 12 escaños.

FUENTE: Con información de EFE y El País