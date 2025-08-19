España: Freijóo acusa a Pedro Sánchez de improvisar ante ola de incendios

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a criticar la respuesta del Gobierno de coalición frente a la ola de incendios forestales y recalcó al presidente Pedro Sánchez que su "deber" es "prestar socorro" a los comunidades autónomas y no "escatimar" medios ni "improvisar".

En un mensaje en la red social X, Feijóo mencionó las quejas de los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Galicia, Alfonso Rueda, por la falta de medios contra los fuegos, y lo contrastó con las noticias que apuntan a que España sólo ha invertido 2,7 de los 71 millones de fondos europeos previstos para gestión forestal , y con el retraso en desarrollar el prometido Mecanismo Nacional e Respuesta en Emergencias.

"Cinco días pidiendo reforzar a las Fuerzas Armadas y la mayoría de lo pedido no ha llegado. Cinco años sin aprobar un Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil. Los fondos de prevención, sin invertir. El deber de Sánchez es prestar socorro, no escatimar e improvisar siempre", escribió en el mensaje recogido por Europa Press.

Miles de bomberos, apoyados por militares, helicópteros y aviones de países vecinos, combaten este lunes los más de 20 grandes incendios que devastan la mitad oeste de España, que ya ha superado el peor año de incendios jamás registrado.

"En estos momentos tenemos 23 incendios activos en situación operativa dos", que indica que el fuego representa una amenaza grave y directa para la población, explicó Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias de España, en la televisión pública TVE.

Miles de personas han sido evacuadas y en las últimas horas un bombero murió en España y otro en Portugal, elevando los fallecidos a cuatro en el primer país y dos en el segundo.

Los incendios en España, que entran en su segunda semana, se concentran en la mitad oeste, en las regiones de Castilla y León, Galicia y Extremadura, donde miles de personas han sido desalojadas y las hectáreas quemadas se cuentan por decenas de miles.

En lo que va de año, más de 343,000 hectáreas han ardido en España, una cifra en aumento que ya constituye un récord, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

El año 2022 era hasta ahora el peor en cuanto a superficie devastada por las llamas en España, con 306,000 hectáreas calcinadas.

Portugal ostenta el récord europeo desde que se iniciaron los registros en 2006, con 563,000 hectáreas quemadas en 2017, en unos incendios que causaron 119 muertos.

Este país también sufre las llamas este verano, con 216,000 hectáreas arrasadas en 2025.

