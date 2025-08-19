martes 19  de  agosto 2025
Reclamo

Auxiliares de vuelo de Air Canada ponen fin a la huelga tras lograr un principio de acuerdo

El sindicato desafió una orden de un tribunal regulador de volver al trabajo el domingo, lo que obligó a Air Canada a dar marcha atrás en sus planes de restablecer parcialmente el servicio

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash

La huelga de los auxiliares de vuelo de Air Canada "terminó", anunció el martes el sindicato del personal de vuelo, mencionando "un acuerdo de principio" tras una noche de negociaciones con la aerolínea, que confirmó la reanudación progresiva de sus operaciones.

Unos 10.000 auxiliares de vuelo habían abandonado sus puestos después de la medianoche del sábado, lo que provocó cancelaciones que afectaron a alrededor de medio millón de personas.

Lee además
Aviones de Air Canada en la pista del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto el 16 de agosto de 2025. 
ORDEN DE UN TRIBUNAL

Auxiliares de vuelo de Air Canada enfrentan presiones para poner fin a la huelga
Bardes à Barbe, Quebec City.
TURISMO

Quebec celebra su herencia francesa

El sindicato desafió una orden de un tribunal regulador de volver al trabajo el domingo, lo que obligó a Air Canada a dar marcha atrás en sus planes de restablecer parcialmente el servicio.

Sin embargo, tras reanudar las conversaciones el lunes por la noche, el sindicato afirmó haber alcanzado un posible acuerdo con la aerolínea que sometería a consideración de sus miembros.

"La huelga terminó. Tenemos un acuerdo preliminar que presentaremos ante ustedes", declaró la rama de Air Canada del Sindicato Canadiense de la Función Pública (CUPE) en Facebook el martes.

"Estamos obligados a informar a nuestros afiliados que debemos cooperar plenamente con la reanudación de las operaciones", añadió el texto.

Air Canada señaló en otro comunicado que "reiniciará gradualmente sus operaciones" tras alcanzar un "acuerdo mediado" con el CUPE.

La compañía indicó que los primeros vuelos estaban programados para el martes por la noche, pero advirtió que el servicio completo podría no restablecerse hasta dentro de siete a diez días.

"Reiniciar una gran aerolínea como Air Canada es una tarea compleja. El restablecimiento completo puede requerir una semana o más, por lo que pedimos paciencia y comprensión a nuestros clientes en los próximos días", declaró el presidente de Air Canada, Michael Rousseau.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Quebec celebrates its French heritage

España: Freijóo acusa a Pedro Sánchez de improvisar ante ola de incendios

Kim Jong Un urge expansión de capacidad nuclear norcoreana frente a EEUU y Corea del Sur

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
RESPUESTA

Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

Alerta Amber para Aizon Turner y Akachi Turner. 
URGENTE

Florida: Emiten Alerta AMBER por dos menores desaparecidos

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.
REALEZA

El príncipe William y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge y reubican a dos familias en Windsor

Te puede interesar

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial
JUSTICIA

Fraude millonario en Florida, 87 meses de prisión por estafa que apuntó a inversionistas venezolanos

Partido Republicano de Florida retira productos de su web.
INMIGRACIÓN

Partido Republicano de Florida retira merchandising "Deport Depot" tras polémica por similitud con Home Depot

Pescadores aprovechan la crecida del Río Grande de Arecibo en su desembocadura tras el paso del huracán Erin, de categoría 3, por Puerto Rico, el 17 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA EN AUGE

Nueva onda tropical apunta al Caribe, Erin agita el Atlántico con marejadas

Visitante con las emblemáticas orejas de Mickey y Minnie Mouse observa al castillo inspirado en la Bella Durmiente en el Parque Disneyland París, en Marne-la-Vallée, al este de París, el 16 de octubre de 2023. 
BUENOS NÚMEROS

Florida rompe récord histórico de turismo en segundo trimestre de 2025