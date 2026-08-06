Colombianos, venezolanos y marroquíes lideran la llegada de migrantes a España

Miles de migrantes cruzaron durante la noche desde Marruecos hacia Ceuta, en el norte de África el 30 de julio, justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba a punto de llegar para gestionar la última crisis migratoria en la frontera

La llegada constante de ciudadanos procedentes de Latinoamérica y el norte de África situó la población de España cerca del umbral de los 50 millones de habitantes . Este empuje de los flujos migratorios internacionales contrarrestó el estancamiento de la natalidad local y consolidó una tendencia de crecimiento demográfico sostenido en todo el territorio nacional.

A partir de los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de residentes superó los 49.8 millones de personas acierre del segundo trimestre. El reporte destacó que las personas nacidas fuera de las fronteras españolas constituyeron el factor determinante para registrar este nuevo máximo histórico, reseña el portal web elconomista.es.

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El desglose de los datos poblacionales permitió identificar las comunidades extranjeras con mayor dinamismo en sus desplazamientos hacia la península y los archipiélagos:

Colombia a la cabeza: lideró la lista de entradas tras aportar 34,000 nuevos residentes en apenas tres meses.

Venezuela en segundo puesto: registró el arribo de 23,300 personas que fijaron su residencia en territorio español.

Marruecos en tercera posición: sumó 21,100 ciudadanos a los flujos de inmigración registrados durante el mismo periodo.

Otras nacionalidades: Perú, Italia y diversos países hispanoamericanos completaron la nómina de colectivos con mayor presencia de recién llegados.

El predominio de las naciones latinoamericanas entre los principales contingentes de llegada respondió a la afinidad cultural, idiomática y a las oportunidades laborales en sectores como los servicios, la hostelería y los cuidados. Asimismo, la presencia marroquí consolidó una trayectoria histórica de movilidad geográfica favorecida por la proximidad territorial.

Esta continua incorporación de extranjeros elevó el número total de residentes con nacionalidad de otros países a 7.43 millones de personas, mientras que los nacidos en el exterior sobrepasaron los 10,2 millones. Dichos guarismos reflejaron la relevancia de los procesos de regularización y obtención de nacionalidad acumulados con el paso de los años.

La aportación de estos grupos migratorios resulta decisiva para amortiguar el envejecimiento poblacional y sostener la fuerza laboral en las distintas comunidades autónomas. Con este ritmo de arribos encabezado por colombianos, venezolanos y marroquíes, el país avanza con rapidez hacia el hito demográfico de los 50 millones de habitantes.

FUENTE: Con información de eleconomista.es