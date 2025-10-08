Congreso de España paga más de 31.000 euros al año a asesora de Podemos ligada a grupo terrorista pro-Hamás

Vista general del Congreso de los Diputados donde se ha aprobado el reparto de los escaños del hemiciclo que han acordado los grupos parlamentarios salvo Vox, que ha votado en contra. Según el diseño previsto, PP, Vox y Ciudadanos compartirán el tercio que queda a la derecha de la Presidencia de la Cámara, mientras que Unidas Podemos, PNV y ERC se quedan la parte central. En Madrid (España), a 23 de diciembre de 2019.

MADRID. - El Congreso de los Diputados de España paga un sueldo de 31.778 euros anuales a Miriam Ojeda, una asesora de Podemos, dinero procedente del grupo terrorista pro-Hamás conocido como Samidoun. La agrupación es una de las más activas en el boicot a la carrera ciclista Vuelta a España en su etapa final en Madrid.

Samidoun ha sido clasificada como entidad terrorista por Estados Unidos y Canadá. La organización pro-Hamás de la que proviene Miriam Ojeda también fue ilegalizada en Alemania por celebrar los atentados de Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023.

Esta organización tenía, hasta 2024, como una de sus portavoces en España a Miriam Ojeda.

Desde el 16 de diciembre del año pasado, Ojeda figura como "personal eventual" de Podemos en la Cámara Baja en la categoría de "asistente" a propuesta de la diputada y secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, según registra el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Miriam Ojeda debió declarar ante la Audiencia Nacional, junto a Jaldía Abubakra, excandidata de la extremista Izquierda Unida, a raíz de una querella presentada por Vox contra estas dos activistas propalestinas por la presunta comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo. Esto durante un acto organizado por Podemos en el Congreso de los Diputados el 3 de junio de 2024.

Si bien las pesquisas quedaron archivadas, Ojeda sigue alternando su condición de asesora de Podemos —de la que informó El Confidencial el pasado abril— con la de representante de Defendemos Palestina-Plataforma antirepresiva, participando en charlas contra el Estado de Israel.

La red internacional Samidoun mantiene también estrecha relación con el Partido Comunista de España (PCE), integrado en Sumar, la formación de la extremista Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno que encabeza el socialista Pedro Sánchez. Representantes de esta entidad de apoyo a presos palestinos han participado en la Fiesta del PCE en el municipio de Rivas Vaciamadrid (Madrid), gobernado por los comunistas.

Además de Samidoun, otros grupos pro-Hamás que operan en España reunidos en torno al movimiento Masar Badil son las organizaciones Al-Yudur Juventud Palestina, Unikadum o Alkarama.

Registro en Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que Samidoun actúa como recaudador internacional de fondos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que Washington también ha declarado como un grupo "terrorista".

Según la administración estadounidense: "Organizaciones como Samidoun se hacen pasar por actores caritativos que dicen brindar apoyo humanitario a quienes lo necesitan, pero en realidad desvían fondos destinados a la asistencia necesaria para apoyar a grupos terroristas".

El gobierno canadiense advirtió sobre Samidoun que "el extremismo violento, los actos de terrorismo o la financiación del terrorismo no tienen cabida en la sociedad canadiense ni en el extranjero". Tras declarar a Samidoun como grupo terrorista, Canadá estudia ahora disolver esta organización pro-Hamás con sede en Vancouver.

La ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly, expresó en redes sociales: "Es completamente inaceptable que cualquier organización catalogada como entidad terrorista por el Gobierno de Canadá siga existiendo como organización sin fines de lucro registrada a nivel federal".

Por su parte, Jaldía Abubakra, que formó parte de la última flotilla a Gaza, es una propagandista hispano-palestina de Samidoun que ha estado vinculada a Izquierda Unida, siendo candidata al Senado por estas siglas en las elecciones generales de 2015 y en las de 2016.

