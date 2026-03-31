Conozca los beneficios de la caminata, un ejercicio completo

Al ser un ejercicio de bajo impacto, la caminata protege las articulaciones sin desgastarlas, robustece los cartílagos y tendones

MIAMI. - Dentro de las actividades que aportan varios beneficios a la salud se encuentra la caminata . Las Guías de Actividad Física para Estadounidenses recomiendan que los adultos con afecciones crónicas realicen, semanalmente, entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada: caminar se adapta a este requerimiento de bienestar.

Para iniciar este hábito, la ropa y el calzado cómodo son de gran ayuda. La caminata puede hacerse a solas o en compañía de amigos o familiares. Si el espacio del trayecto es al aire libre y espacioso, la motivación es mayor.

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"¡Nunca es tarde para empezar! Pero si ha estado muy inactivo durante un tiempo, empiece lentamente y camine solo unos minutos la primera vez. Cuanto más camine, más fácil le resultará y podrá aumentar la intensidad incrementando el tiempo, el ritmo o la distancia", indica la Sociedad Americana de Diabetes.

Dentro de los beneficios de la caminata para el organismo, se encuentran los siguientes:

- Los niveles de glucosa (azúcar en sangre) en sangre disminuyen

- La sensibilidad a la insulina incrementa.

- Mejora la salud del corazón.

-Aumenta el metabolismo.

- La pérdida o el mantenimiento del peso se vuelve más fácil

- El equilibrio se fortalece.

- El colesterol HDL (“bueno”) aumenta

- El colesterol LDL (el “malo”) disminuye

-La presión arterial disminuye

-El estado de ánimo mejora, así como la memoria y la cognición.

Dosis de movimiento

Una investigación de la Universidad de Stanford, indica que la creatividad aumenta en 60% cuando una persona se encuentra en movimiento, con lo cual recibe beneficios neurológicos.

Asimismo, el sistema óseo experimenta cambios positivos con la estimulación de la densidad mineral en los huesos. Al ser un ejercicio de bajo impacto, la caminata protege las articulaciones sin desgastarlas, robustece los cartílagos y tendones.

Además, caminar previene la osteoporosis y otras dolencias degenerativas que se manifiestan con el paso de los años en personas poco activas.

FUENTE: Con información de la Sociedad Americana de Diabetes/Clínica Universidad de Navarra