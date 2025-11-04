martes 4  de  noviembre 2025
GUERRA EN UCRANIA

Inteligencia de Corea del Sur afirma que Corea del Norte envió 5.000 efectivos a Rusia en dos meses

Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte han sufrido en su despliegue en la región rusa de Kursk más de 6.000 bajas entre fallecidos y heridos

Esta fotografía, tomada el 4 de abril de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) vía KNS el 5 de abril de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) mirando a través de la mira telescópica de un fusil mientras visita una base de entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea para observar una sesión de entrenamiento exhaustiva, en un lugar no revelado de Corea del Norte.&nbsp;

KCNA VIA KNS / AFP
La estatua de Kim Il Sung en Corea del Norte.

Gobierno de Corea del Norte vìa Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SEÚL — La Inteligencia de Corea del Sur informó este martes de que unos 5.000 efectivos norcoreanos han sido enviados desde el pasado mes de septiembre a Rusia en el marco de la cooperación entre ambos países, que han registrado un acercamiento durante los últimos años.

El Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano indicó que se prevé que estos efectivos sean movilizados para realizar labores de reconstrucción de infraestructuras en el marco de la invasión rusa de Ucrania, al contrario que otros efectivos norcoreanos enviados anteriormente al país, que sí participaron en los combates puestos en marcha para recuperar la región de Kursk a principios de este año.

Se estima que unos 10.000 soldados norcoreanos han sido desplegados en la frontera entre Rusia y Ucrania para participar en las misiones de vigilancia, mientras que otro millar se encarga de operaciones de ingeniería y de desminado.

Miles de bajas norcoreanas

Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Corea del Norte han sufrido en su despliegue en la región rusa de Kursk más de 6.000 bajas entre fallecidos y heridos, según una estimación "muy probable" lanzada por los servicios de Inteligencia de Reino Unido hace dos semanas y que, en cifras, supondría más de la mitad de los 11.000 militares que el régimen de Kim Jong Un envió en un primer momento para ayudar a su aliado ruso en la lucha contra Ucrania.

Pyongyang envió a estas tropas para contribuir a la defensa rusa tras la incursión militar ucraniana en la región de Kursk. El despliegue militar se limitó ya desde un primer momento a territorio de Rusia, si bien el grado de implicación y la labor de los efectivos norcoreanos ha ido variando con el tiempo.

Los expertos asumen que Corea del Norte intentará sacar partido de las "oportunidades" que ofrece el conflicto a la hora de mejorar su propia capacidad militar, también en lo que representa la utilización y el despliegue de drones en operaciones reales de combate, como habría ocurrido con su supuesta colaboración en bombardeos sobre la región ucraniana de Sumi.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

