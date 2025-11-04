miércoles 5  de  noviembre 2025
Trump firma orden que reduce aranceles adicionales a China

La decisión de EEUU formaliza una parte clave del acuerdo al que llegaron el mandatario estadounidense Donald J. Trump y su homólogo chino, Xi Jinping

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025.&nbsp;&nbsp;

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025.  

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - El presidente Donald Trump firmó el martes una orden que reduce del 20% al 10% los aranceles adicionales sobre numerosos productos de China que habían sido impuestos como represalia por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

La decisión formaliza una parte clave del acuerdo al que llegaron el mandatario estadounidense y su homólogo chino, Xi Jinping, tras el cara a cara que sostuvieron ambos en Corea del Sur.

Poco después de regresar a la Casa Blanca este año, Trump impuso aranceles adicionales del 20% sobre productos provenientes de China debido a su presunto papel en la cadena de suministro de fentanilo.

"Compromisos"

Pero desde entonces, Pekín se ha comprometido a detener el flujo de materiales utilizados para fabricar este opioide sintético hacia Estados Unidos, tras la cumbre entre Trump y Xi el mes pasado en Busan (Corea del Sur).

A su vez, Washington prometió que reduciría sus aranceles sobre importaciones chinas del 20% al 10% a partir del 10 de noviembre.

La orden de Trump del martes formaliza este acuerdo, aunque indicó que los funcionarios estadounidenses supervisarán el cumplimiento del trato por parte de China.

Las conversaciones del presidente republicano con Xi también dieron lugar a una serie de acuerdos adicionales, incluida una nueva suspensión de los aranceles recíprocos más severos hasta el 10 de noviembre de 2026.

FUENTE: Con información de AFP

