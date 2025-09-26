viernes 26  de  septiembre 2025
TENSIÓN

Corea del Sur ve "muy avanzado" el programa nuclear norcoreano

Advierten que Pyongyang podría hacerse con casi una veintena de bombas nucleares cada año, según informaciones recogidas por el diario 'The Korea Times'.

Los soldados de Corea del Norte, cumpliendo órdenes del líder Kim Jong-un, participaron en la recuperación de la región de Kursk

Europa Press

SEÚL .-El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha señalado este viernes que el programa nuclear de Corea del Norte se encuentra "muy avanzado", por lo que el país cuenta "con armas suficientes para defender su régimen" y podría centrarse ahora en incrementar sus exportaciones de armas.

Lee, que ha apuntado a que Pyongyang cuenta ya con misiles balísticos intercontinentales de gran capacidad y podrían alcanzar territorio estadounidense, ha subrayado no obstante que Corea del Sur cuenta con una capacidad militar "sobrecogedora" y es capaz de defenderse.

Lee además
"Parece que Corea del Norte ya ha garantizado un arsenal suficiente para mantener su régimen y solo le queda mejorar la tecnología de reentrada en la atmósfera para que el programa se complete del todo, especialmente en lo referente a los misiles intercontinentales", ha aseverado en evento con inversores celebrado en la Bolsa de Nueva York durante su viaje a Estados Unidos.

En este sentido, ha advertido de que si no se somete a controles, Pyongyang podría hacerse con casi una veintena de bombas nucleares cada año, según informaciones recogidas por el diario 'The Korea Times'.

"Lo que me preocupa es que hay una alta probabilidad de que Corea del Norte exporte este armamento a otros países. ¿No sería más seguro detener la producción de ojivas nucleares y la exportación de misiles?", ha aseverado, al tiempo que ha hecho hincapié en que ha propuesto "detener" al país vecino "a corto plazo".

Además, ha destacado los esfuerzos de su Administración para lograr la paz a medida que "busca garantizar la seguridad" en la región y ha asegurado que su intención es auemntar "drásticamente" el gasto en defensa.

FUENTE: Con información de Europa Press

