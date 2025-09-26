CEAPI y Centro Adam Smith reúnen en Nueva York a presidentes de Perú, Dominicana, Uruguay y Andorra

NUEVA YORK.- En el marco de la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ( CEAPI ) y el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU) celebraron entre el 21 y el 24 de septiembre el tercer ciclo de encuentros entre presidentes y líderes empresariales iberoamericanos.

La iniciativa, liderada por Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, y Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del Centro Adam Smith, contó con la participación de más de 40 empresarios de 15 países, quienes sostuvieron reuniones con los presidentes de Perú, Dina Boluarte ; República Dominicana, Luis Abinader ; Uruguay, Yamandú Orsi ; y Andorra, Xavier Espot Zamora .

De acuerdo con un comunicado del CEAPI, estos encuentros también incluyeron un acto conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y diálogos con responsables de organismos multilaterales.

Compromisos presidenciales

Durante un almuerzo con la delegación empresarial, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, subrayó la importancia de la conectividad regional: “Apostamos por unir el Norte y el Sur a través del ferrocarril y por reforzar la red de aeropuertos”. Asimismo, destacó que la economía peruana “está creciendo y es estable”, y aseguró que su gestión “está cambiando el rostro del país”.

Por su parte, el presidente dominicano, Luis Abinader, resaltó las inversiones en infraestructura, vivienda y educación que impulsan el crecimiento nacional. “Donde no hay confianza no hay inversión y donde no hay inversión no hay progreso”, afirmó, antes de anunciar el descubrimiento del mayor depósito de tierras raras en Latinoamérica.

El mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, destacó la estabilidad institucional de su país y la importancia de la moderación política. Enfatizó la próxima firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, señalando que “Uruguay es un país con elevada seguridad jurídica y todos saben las reglas de juego”.

La ronda presidencial concluyó con el encuentro con el jefe de gobierno de Andorra, Xavier Espot Zamora, quien subrayó que la diversificación económica del Principado requiere avanzar en un acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE).

El CEAPI, un espacio para el diálogo

En paralelo, se desarrolló el PNUD-CEAPI Talk titulado Democracia y Desarrollo Resiliente en América Latina y el Caribe: El papel del sector privado. Allí, Núria Vilanova advirtió sobre la necesidad de alianzas estratégicas: “Iberoamérica tiene los recursos, Europa la necesidad, y juntos podemos construir un futuro de seguridad compartida”.

La subsecretaria general del PNUD, Michelle Muschett, sostuvo que “en un momento de creciente incertidumbre, tenemos una ocasión única de convertir la presión en progreso, invirtiendo de manera inteligente y colocando el desarrollo humano resiliente en el centro de nuestra respuesta colectiva”.

Además, hubo reuniones con líderes de organismos internacionales como Rebeca Grynspan (UNCTAD), Mariano Jabonero (OEI) y Alexandre Pupo (OIJ), quienes coincidieron en la necesidad de reforzar el multilateralismo y la cooperación regional.

Para Vilanova, estos encuentros ratifican el rol de CEAPI como plataforma de referencia en el diálogo político-empresarial: “Latinoamérica tiene todo lo que el mundo necesita y CEAPI está aquí para tender puentes”.

En la misma línea, Díaz-Rosillo destacó que las visiones compartidas por Perú, República Dominicana, Uruguay y Andorra “muestran la importancia de este ciclo” y consolidan el papel del CEAPI y del Centro Adam Smith como espacios de encuentro entre líderes políticos y empresariales.

FUENTE: Con información de Comunicado de prensa del CEAPI