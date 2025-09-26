viernes 26  de  septiembre 2025
Guerra rusa

Ucrania alerta sobre nueva táctica rusa de asaltos en grupos pequeños en frente oriental

Autoridades denuncian que el objetivo es "paralizar" la logística ucraniana y "conquistar territorios sin desplegar un gran número de soldados"

Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.&nbsp;&nbsp;

Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.  

Genya SAVILOV / AFP

KIEV.-Las tropas rusas están utilizando una nueva estrategia que consiste en lanzar numerosos asaltos con grupos muy pequeños de soldados para penetrar las defensas ucranianas, afirmó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski.

"Desde principios del verano las tácticas del enemigo cambiaron", declaró Sirski a un grupo de periodistas, entre ellos de AFP, en declaraciones divulgadas este viernes.

La nueva estrategia de Moscú, utilizada en el frente oriental, consiste en emplear "un gran número de pequeños grupos de asalto", de 4 a 6 soldados, encargados de avanzar lo más lejos posible sin ser detectados, explicó.

El objetivo es "paralizar" la logística ucraniana y "conquistar territorios sin desplegar un gran número de soldados", agregó.

Según Sirski esta estrategia también sirve para "declarar su presencia" y plantar su bandera, reivindicando así avances incluso si los logra un pequeño grupo.

El comandante comparó esta táctica con la de las "mil cortaduras", una forma de tortura que inflige múltiples pequeñas heridas.

Según él, el ejército ruso operó de esta manera cerca de la ciudad de Dobropillia, en la región de Donetsk, y en la región de Dnipropetrovsk, en la que penetró este verano por primera vez desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022.

El comandante en jefe reconoció que la situación es "difícil" en el frente, y que el ejército ruso sigue avanzando en sectores importantes.

Rusia ha tomado en un año aproximadamente el 1% del territorio ucraniano, según un análisis de AFP basado en datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) de Estados Unidos, que trabaja con el Critical Threats Project (CTP).

FUENTE: Con información de AFP

