viernes 26  de  septiembre 2025
DISCURSO

Meloni: La ciudadanía italiana "se debe merecer, es un regalo"

"Si te sientes ofendido por el crucifijo o por el pesebre, entonces no es aquí donde debes vivir", afirmó la primera ministra italiana

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha generado un fuerte debate en la diáspora internacional al afirmar que la ciudadanía de Italia no es un derecho automático, sino un "premio" que debe "sudarse" y "merecerse".

En un discurso, la líder del país europeo sentó una posición firme, enfatizando que quien aspire a ser italiano debe demostrar un compromiso claro con la identidad y el respeto a las leyes de la nación.

Lee además
La costa siciliana hacia el cabo Torre Faro, Italia. 
RÉCORD

Italia aprueba la construcción del puente colgante más largo del mundo
 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
TESTIMONIOS.

Médicos cubanos que huyeron de misión en Italia relatan las penurias vividas

Su intervención se centró en los símbolos religiosos. Meloni fue directa al dirigirse a quienes pudieran sentirse incómodos con las tradiciones católicas italianas. "Si te sientes ofendido por el crucifijo o por el pesebre, entonces no es aquí donde debes vivir", declaró la primera ministra, estableciendo un claro ultimátum sobre la aceptación de los emblemas culturales del país.

La líder italiana subrayó que el mundo es extenso y que está repleto de "naciones islámicas" donde los inmigrantes no encontrarán un crucifijo, pues en esos lugares, los cristianos son perseguidos y las iglesias arrasadas. Su defensa de estos elementos fue un llamado a preservar la esencia de Italia, afirmando: "Aquí defendemos esos símbolos y defenderemos nuestra identidad".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de flame (@infanciafucked)

Recientemente, Meloni, declaró que no se opone al reconocimiento de un Estado palestino, pero que deben cumplirse dos condiciones: la liberación de los rehenes retenidos por Hamás y la exclusión de este movimiento islamista de un futuro gobierno.

"No me opongo al reconocimiento de Palestina, pero debemos establecer prioridades", declaró Meloni a la prensa italiana en Nueva York, donde intervendrá en la tribuna de la ONU durante la Asamblea General.

La primera ministra, del partido Hermanos de Italia, anunció que junto con los socios de su coalición, que tienen la mayoría en el Parlamento, presentarán una moción.

"La mayoría de Gobierno presentará una moción para declarar que el reconocimiento de Palestina debe estar supeditado a dos condiciones: la liberación de los rehenes y, por supuesto, la exclusión de Hamás de cualquier dinámica gubernamental en Palestina", afirmó en declaraciones retransmitidas por la televisión en Italia.

"Personalmente, sigo considerando que el reconocimiento de Palestina en ausencia de un Estado que no tiene los atributos de la soberanía no resuelve el problema ni produce resultados tangibles para los palestinos", agregó.

FUENTE: Redacción/ Con informacion de afp

Temas
Te puede interesar

ONG venezolana pide apoyo a Italia para campaña por la libertad de los presos políticos

CEAPI y Centro Adam Smith reúnen en Nueva York a presidentes de Perú, Dominicana, Uruguay y Andorra

Netanyahu le habla a los rehenes desde la ONU: "Los traeremos de vuelta a casa"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hallan muertas a tres jóvenes que desaparecieron el fin de semana en Argentina.
NARCOTRÁFICO

Conmoción en Argentina: tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo en Instagram

El exdirector del FBI, James Comey.
EEUU

Exdirector del FBI James Comey inculpado de graves delitos: mentir al Congreso y obstrucción de justicia

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en Ciudad de México. Foto de archivo.
Política exterior

Washington promete reformas importantes en el G20

Miguel Uribe Londoño de visita en Diario Las Américas. 
COLOMBIA

Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

Te puede interesar

El exdirector del FBI James Comey enfrenta ahora varios cargos federales.
JUSTICIA

Trump califica al exdirector de la CIA Comey como "un gran corrupto"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

Miguel Uribe Londoño de visita en Diario Las Américas. 
COLOMBIA

Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

Luis Almagro, frente a la OEA, participó como invitado en el VIII Diálogo Presidencial de IDEA.
JUSTICIA

Luis Almagro a la CPI: es muy importante que actúe ya contra el régimen de Maduro

Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. 
Guerra rusa

Ucrania alerta sobre nueva táctica rusa de asaltos en grupos pequeños en frente oriental