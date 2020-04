REDACCIÓN.- Unas 704.067 personas en todo el mundo se han recuperado del coronavirus COVID-19 desde que inició la pandemia del coronavirus COVID-19 en China el pasado mes de diciembre, mientras que la cifra de fallecidos llegó este miércoles a 177.822 según cifras oficiales de la página Wolrldometers. Es decir 80% de los pacientes se han recuperado de esta enfermedad, cifra que no registra el número de casos de personas contagiadas pero que no presentaron ningún síntoma por lo que no están en las estadísticas de la pandemia.