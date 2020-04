Miami, la desolación que mata a la Calle Ocho

Salvo los días que sucedieron el paso del huracán de 1992, cuando todos se quedaron sin luz por varias semanas, María nunca vio la célebre Calle Ocho tan vacía como ahora: “Da pena. No reconozco el barrio. Si no fuera por los letreros que se mantienen y algún loco que me cruzo en el camino, diría que me lo han cambiado”.