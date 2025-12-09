Cámara de Diputados brasileña vota ley que puede reducir pena del expresidente Jair Bolsonaro

El presidente brasileño Jair Bolsonaro hace un gesto junto a su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, durante el lanzamiento de su nuevo partido, la Alianza por Brasil, en un hotel en Brasilia el 21 de noviembre de 2019.

BRASILIA — La Cámara baja de Brasil votará este martes un proyecto de ley que podría reducir la pena del expresidente Jair Bolsonaro , condenado a 27 años de cárcel por supuesto golpismo, a poco más de 2 años, informó su autor.

La iniciativa, introducida este mismo martes en el orden del día de la Cámara de Diputados, también daría libertad condicional a un centenar de bolsonaristas que se encuentran presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

El texto reduce significativamente el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el supuesto 'golpe de Estado' del que le acusa el régimen del presidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Bolsonaro se ha declarado un perseguido político.

De ser aprobado en Diputados este martes y luego en el Senado, "Bolsonaro tendrá una reducción de veintisiete años y tres meses a más o menos dos años y cuatro meses" de cárcel, indicó el parlamentario a cargo del proyecto, Paulinho da Força.

El expresidente de línea conservadora, de 70 años, fue condenado en septiembre por un supuesto intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

A finales de noviembre comenzó a purgar su pena por orden judicial en dependencias policiales en Brasilia.

La inclusión del proyecto en el orden del día fue celebrada por la oposición de derecha en la cámara baja, que venía promoviendo desde el inicio de la legislatura una amnistía para Bolsonaro.

"Como no logramos construir el ambiente político y los votos necesarios para votar la amnistía, el primer paso para alcanzar nuestro objetivo será la reducción de penas", dijo en una conferencia de prensa el diputado Sóstenes Cavalcante, líder opositor.

"Para beneficiar a Bolsonaro"

La nueva ley daría también la libertad condicional a 141 personas que se encuentran presas por protestar aquel 8 de enero de 2023, en el que, según el gobierno izquierdista, intentaron deponer al presidente Lula una semana después de su investidura.

El partido de Lula, de su lado, calificó la iniciativa como "inaceptable".

"Toda ley tiene que ser general. Estamos haciendo claramente una ley específica para beneficiar a Bolsonaro", dijo el líder del oficialismo, el diputado Lindbergh Farias.

Postulación de hijo de Bolsonaro

El proyecto de ley estuvo detenido varios meses en el Congreso, pero revivió pocos días después del lanzamiento de la candidatura a la presidencia del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente.

El domingo Flávio anunció que estaría dispuesto a retirar su postulación a las presidenciales de 2026 a cambio de una amnistía para su padre.

De aprobarse la ley, la decisión final sobre las penas, sin embargo, recaería en el poder judicial, que deberá reformular las sanciones bajo las nuevas condiciones aprobadas por el Congreso.

