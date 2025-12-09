martes 9  de  diciembre 2025
Política

Cámara de Diputados brasileña vota ley que puede reducir pena del expresidente Jair Bolsonaro

"Bolsonaro tendrá una reducción de 27 años y 3 meses a más o menos 2 años y 4 meses" de cárcel, indicó el parlamentario a cargo del proyecto, Paulinho da Força

El presidente brasileño Jair Bolsonaro hace un gesto junto a su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, durante el lanzamiento de su nuevo partido, la Alianza por Brasil, en un hotel en Brasilia el 21 de noviembre de 2019.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro hace un gesto junto a su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, durante el lanzamiento de su nuevo partido, la Alianza por Brasil, en un hotel en Brasilia el 21 de noviembre de 2019.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA — La Cámara baja de Brasil votará este martes un proyecto de ley que podría reducir la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por supuesto golpismo, a poco más de 2 años, informó su autor.

La iniciativa, introducida este mismo martes en el orden del día de la Cámara de Diputados, también daría libertad condicional a un centenar de bolsonaristas que se encuentran presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

Lee además
Funeral de Gerson de Melo Machado, de 19 años. 
SUCESOS

Muere joven atacado por una leona en un zoo de Brasil
El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (2019-2022) Jair Bolsonaro, pronuncia un discurso en una manifestación durante el Día de la Independencia, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2025.
Presidenciales

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, será candidato para las elecciones de 2026

El texto reduce significativamente el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el supuesto 'golpe de Estado' del que le acusa el régimen del presidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Bolsonaro se ha declarado un perseguido político.

De ser aprobado en Diputados este martes y luego en el Senado, "Bolsonaro tendrá una reducción de veintisiete años y tres meses a más o menos dos años y cuatro meses" de cárcel, indicó el parlamentario a cargo del proyecto, Paulinho da Força.

El expresidente de línea conservadora, de 70 años, fue condenado en septiembre por un supuesto intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

A finales de noviembre comenzó a purgar su pena por orden judicial en dependencias policiales en Brasilia.

La inclusión del proyecto en el orden del día fue celebrada por la oposición de derecha en la cámara baja, que venía promoviendo desde el inicio de la legislatura una amnistía para Bolsonaro.

"Como no logramos construir el ambiente político y los votos necesarios para votar la amnistía, el primer paso para alcanzar nuestro objetivo será la reducción de penas", dijo en una conferencia de prensa el diputado Sóstenes Cavalcante, líder opositor.

"Para beneficiar a Bolsonaro"

La nueva ley daría también la libertad condicional a 141 personas que se encuentran presas por protestar aquel 8 de enero de 2023, en el que, según el gobierno izquierdista, intentaron deponer al presidente Lula una semana después de su investidura.

El partido de Lula, de su lado, calificó la iniciativa como "inaceptable".

"Toda ley tiene que ser general. Estamos haciendo claramente una ley específica para beneficiar a Bolsonaro", dijo el líder del oficialismo, el diputado Lindbergh Farias.

Postulación de hijo de Bolsonaro

El proyecto de ley estuvo detenido varios meses en el Congreso, pero revivió pocos días después del lanzamiento de la candidatura a la presidencia del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente.

El domingo Flávio anunció que estaría dispuesto a retirar su postulación a las presidenciales de 2026 a cambio de una amnistía para su padre.

De aprobarse la ley, la decisión final sobre las penas, sin embargo, recaería en el poder judicial, que deberá reformular las sanciones bajo las nuevas condiciones aprobadas por el Congreso.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Hijo de Bolsonaro dice que podría retirar su precandidatura por un "precio", la libertad de su padre

Congreso de Colombia hunde el nuevo proyecto de reforma tributaria de Gustavo Petro

Cuba se hunde entre virosis, basura y apagones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU favorable a validar poderes presidenciales

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Te puede interesar

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden
El candidato a alcalde de Miami, Emilio González. 
COMICIOS

Emilio González apuesta por el voto independiente para definir elección en Miami

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Votantes acuden al City Hall de Miami Beach a emitir su derecho al voto.
ELECCIONES

Miami Beach acude a segunda vuelta en elecciones municipales

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
OSLO

Crece expectación por el Nobel de la Paz, María Corina Machado suspende conferencia de prensa