martes 14  de  abril 2026
ACUERDO

Costa Rica recibe migrantes de ocho países deportados por EEUU

En el grupo de migrantes deportados a Costa Rica hay 17 hombres y 8 mujeres de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos

Migrantes de distintas nacionalidades, procedentes de Estados Unidos, descienden de un avión en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José (Costa Rica)

Migrantes de distintas nacionalidades, procedentes de Estados Unidos, descienden de un avión en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José (Costa Rica)

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ. - Los 25 migrantes de varias nacionalidades deportados por Estados Unidos hacia Costa Rica el pasado sábado se encuentran bien de salud y están recibiendo atención en un hotel por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), informó este martes la Defensoría de los Habitantes tras realizar una visita al sitio.

En un comunicado, la Defensoría señaló: "En materia de salud se realizó un chequeo general de todas las personas, identificándose algunas situaciones leves desde el punto de vista médico y, tres casos que requirieron de un abordaje mayor, mas no complejo, en un centro hospitalario".

Lee además
Este martes 31 de marzo se revocó la decisión de cancelar el parole a migrantes admitidos en EEUU a través de CBP One.
FALLO JUDICIAL

Jueza bloquea cancelación masiva de parole a migrantes que ingresaron con CBP One
Migrantes cubanos buscan estbilidad económica en los países de acogida. (DLA)
DESPLAZAMIENTO

Más migrantes cubanos prefieren quedarse en América Latina, según la OIM

En este primer grupo de 25 personas correspondientes a un acuerdo bilateral firmado en marzo pasado, no hay personas adultas mayores, personas con discapacidad, menores de edad, ni mujeres en estado de embarazo, corroboró la Defensoría de los Habitantes.

En el grupo se encuentran 17 hombres y 8 mujeres de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos. Están recibiendo atención en salud psicosocial, traducción, alimentación, hospedaje, líneas de llamadas con sus familiares, así como, información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retorno voluntario asistido, detalló la Defensoría.

Acuerdo con EEUU

El pasado 23 de marzo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos para el traslado de personas extranjeras, que no son ciudadanos estadounidenses, en grupos de hasta 25 personas por semana.

Según el Gobierno costarricense, el acuerdo garantiza el respeto a los derechos humanos, incluyendo la protección contra el retorno a países donde las personas puedan enfrentar peligro o persecución.

La organización Refugees International expresó este martes su preocupación por el acuerdo entre Costa Rica y EEUU porque involucra a personas migrantes solicitantes de asilo que no tuvieron la oportunidad de presentar sus casos en Estados Unidos o personas que no pueden volver a sus países de origen.

"Nos preocupa especialmente que estas personas puedan sufrir persecución o tortura si son devueltas a su país de origen, especialmente si se ven presionados a aceptar el llamado 'Retorno Voluntario Asistido' bajo coacción y sin una verdadera opción", señaló la Coordinadora de Incidencia para América Latina en Refugees International, Rachel Schmidtke.

Costa Rica recibió, en 2025, dos vuelos con un total de 200 migrantes, entre ellos 16 menores de edad, deportados desde Estados Unidos como parte de otro acuerdo bilateral. Estos migrantes eran originarios de Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán, Vietnam, Nepal, Congo e India.

Casi la mitad de los 200 deportados retornó a sus países de forma voluntaria, otros pidieron refugio en Costa Rica, se marcharon del centro de refugio donde estuvieron o permanecieron allí de forma voluntaria.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Keiko Fujimori promete expulsión de migrantes y acercamiento con Trump si gana presidencia en Perú

Conozca cómo preservar la salud bucal y gane vida

Trump abre la puerta a una reanudación de las negociaciones con Irán esta semana en Pakistán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial

Imagen del USS Abraham Lincoln.
BLOQUE NAVAL

EEUU impide que seis buques partieran de puertos de Irán

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
RECLAMACIÓN

Florida exige a la Oficina del Censo excluir a inmigrantes indocumentados del reparto electoral

Vista del Senado de EEUU.  
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Lubby Navarro. 
SENTENCIA

Exmiembro de Junta Escolar de Miami-Dade se declara culpable, cumplirá 14 meses de prisión

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
Conflicto

Trump abre la puerta a una reanudación de las negociaciones con Irán esta semana en Pakistán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lubby Navarro. 
SENTENCIA

Exmiembro de Junta Escolar de Miami-Dade se declara culpable, cumplirá 14 meses de prisión

Eric Díaz-Padrón, alcalde de West Miami
ELECCIONES

Eric Díaz-Padrón es reelegido alcalde de la ciudad de West Miami

Foto de archivo de un buque iraní anclado en un puerto de Venezuela.
Guerra

EEUU mantiene "máxima presión" sobre Teherán, no extenderá el levantamiento de sanciones al crudo iraní

Imagen de diciembre de 2016 que muestra la fachada del Banco Central de Venezuela. 
Economía

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela