El Diario, Edición Semanal: Abogados y migrantes, víctimas por igual en industria del fraude cibernético

Estas son las noticias recogidas en El Diario, Edición Semanal, una emisión especial que reúne trabajos de profundidad realizados para nuestra edición impresa, la cual está disponible todos los viernes en diferentes zonas del condado de Miami-Dade y algunas áreas de Broward.

Abogados y migrantes, víctimas por igual en industria del fraude cibernético. Histórica rebaja de impuestos, votantes tienen la última palabra. Batalla del republicano Hilton en California revela la situación de los demócratas. Rodríguez Zapatero se sirvió de alianzas ilícitas en Venezuela para hacer millones. Con su nueva colección, Renata Lozano se propone desprogramar los códigos en materia de moda