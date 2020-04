"No pudimos encontrar ningún vehículo y nos enfrentamos a un momento tenso y desafiante. Mi marido me llevó al hospital en su motocicleta. Era alrededor de la medianoche", relató Preeti, residente de Purani Basti en Raipur, a The New Indian Express.

"Tanto la madre como los recién nacidos están bien. Los bebés pesan 2,9 kg y 2,7 kg”, confirmó al diario Shubhra Singh, una oficial de relaciones públicas del Hospital Memorial Dr Bhimrao Ambedkar. Los niños nacieron por cesárea.

policía cierre tránsito cuarentena india covid-19 afp.jpg Agentes de policía controlan los puntos cerrados al tráfico en medio de la cuarentena decretada en India ante el brote de COVID-19, en Siliguri, el 3 de abril de 2020. DIPTENDU DUTTA / AFP

Sobre por qué eligieron esos nombres para sus bebés, la madre dijo que en medio de los temores que dominan al mundo por la pandemia, "queríamos aliviar la ansiedad y el miedo asociados con estas palabras y también hacer que la ocasión fuera memorable. Así que mi esposo y yo tomamos una decisión instantánea de nombrar a nuestros gemelos Covid (chico) y Corona (chica.

Ninguno de los familiares de lapareja pudo llegar a Raipur para el nacimiento de los gemelos. trenes y otros medios de transporte permanecen cancelados.

Desde hace nueve días las autoridades indias decretaron el confinamiento de toda la población para frenar los contagios por coronavirus. Las fronteras entre los estados están cerradas, el transporte público no funciona y las tiendas no abren.

hombre mascarilla calles india cuarentena covid-19 afp.jpg La mayoría de los negocios en India permanecen cerrados por la cuarentena decretada para hacer frente al brote de COVID-19. TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Este viernes por la mañana, según reportes de AFP, India registraba 2.301 casos confirmados de coronavirus y 56 muertes. Las cifras oficiales son sin duda más bajas que las reales debido a las escasas pruebas de diagnóstico.

El primer ministro indio, Narendra Modi, pidió este viernes a sus conciudadanos que salgan con una luz a sus ventanas el domingo por la noche para conjurar a las "tinieblas" de la pandemia.

"El 5 de abril a las nueve de la noche (hora local), quiero nueve minutos de su tiempo. Apaguen todas las luces de casa, salgan al balcón o abran la puerta de su casa con una vela, la linterna del teléfono, una antorcha o una lámpara de aceite", pidió el dirigente nacionalista hindú en un mensaje de video.

Orientando esa luz "hacia las cuatro direcciones desafiaremos a las tinieblas del coronavirus y mostraremos la fuerza de 1.300 millones de indios", dijo.

Cuando eso suceda, Covid y Corona estarán disfrutando de un día más de vida y habrán sacado más de una sonrisa de esperanza a sus padres y parientes. Sin pensarlo, tal vez, la decisión de los Verma trasciende también como esa luz que muchos buscan para pensar en positivo en tiempos de pandemia.