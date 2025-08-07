jueves 7  de  agosto 2025
¿Cuáles son los siete países que producen la mayor parte del plástico?

Alemania, único país europeo entre los diez primeros, se sitúa con un 2% de la producción de estos cuatro plásticos desde el año pasado

Un joven trabajador afgano clasifica latas de plástico reciclables en un depósito de reciclaje en las afueras de Kabul el 5 de agosto de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Siete países, encabezados por China, Estados Unidos y Arabia Saudita, produjeron dos tercios de los cuatro tipos de plásticos más comunes en el mundo en 2024, según el gabinete británico de consultoría ambiental Eunomia y el grupo de investigación Zero Carbon Analytics.

El estudio, difundido durante negociaciones en Ginebra entre 184 países que intentan redactar el primer tratado mundial para poner fin a la contaminación por plásticos, se centra en la producción de cuatro tipos de polímeros vírgenes: el Polietileno (PE), el Polipropileno (PP), el Polietileno tereftalato (PET), utilizado en botellas de agua, y el Poliestireno (PS).

Imagen referencial. 
Más contaminación: Menos del 10% del plástico es de origen reciclado
cientificos japoneses desarrollan un plastico que se disuelve en agua de mar en cuestion de horas
Científicos japoneses desarrollan un plástico que se disuelve en agua de mar en cuestión de horas

Con un 34% de la producción de estas cuatro resinas, China es, de lejos, el primer productor, seguida por Estados Unidos (13%) y Arabia Saudita. Luego se encuentran Corea del Sur (5%), India y Japón.

Alemania, único país europeo entre los diez primeros en el área, se sitúa con un 2% de la producción de estos cuatro plásticos desde el año pasado.

Según otro estudio, un poco más antiguo, realizado por Wood Mackenzie, proveedor de datos energéticos, la producción de plástico también está concentrada en un pequeño número de grandes empresas, algunas de ellas estatales.

Solo 18 empresas produjeron más de la mitad de los polímeros plásticos del mundo en 2021. Según esta misma fuente el primer productor mundial es el grupo estatal chino Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation), que por sí solo fabrica 5,4% del plástico producido en el planeta.

Le siguen la petrolera estadounidense ExxonMobil (5%), la química estadounidense LyondellBasell (4,5%), el grupo petrolero estatal saudí Saudi Aramco (4,3%) y la también china PetroChina (4,2%).

En este ranking los primeros europeos son el grupo británico Ineos (2,8%) en séptima posición, el austriaco Borealis (2,3%) en décima y el francés TotalEnergies (2%) en undécima posición.

FUENTE: Redacción/ Con información de Europa Press

