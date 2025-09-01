lunes 1  de  septiembre 2025
Nicaragua

Daniel Ortega otorga más poderes a su hijo, firmará acuerdo comercial con la ocupada Donetsk

La dictadura sandinista respalda a Moscú tras el reconocimiento por parte de Putin de la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk

Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Captura de pantalla/19 digital/portal del régimen sandinista
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANAGUA.- El régimen de Nicaragua otorgó poderes a Laureano Ortega Murillo, hijo del dictador Daniel Ortega y actual representante especial para los asuntos económicos con Rusia, para suscribir un acuerdo comercial con las autoridades prorrusas de la provincia ucraniana de Donetsk, solo reconocida internacionalmente por Siria y Corea del Norte.

Según un decreto publicado en el diario oficial 'La Gaceta', el hijo de Ortega podrá actuar en representación del régimen nicaragüense de cara a la firma del llamado "acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República Popular de Donetsk sobre Cooperación Comercial y Económica".

El Ministerio de Exteriores ucraniano protestó el pasado mes de julio después de que varios medios nicaragüenses se hiciesen eco de una carta enviada por el dictador Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, al mandatario ruso, Vladimir Putin, en la que aseguraban que las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia forman "parte integral" de Rusia.

"Ucrania insta a las autoridades de Nicaragua a que desmientan oficialmente y de inmediato las informaciones difundidas por los medios, si no se ajustan a la realidad. La ausencia de tal desmentido en un futuro próximo será considerada por la parte ucraniana como una confirmación de la veracidad de dichas informaciones, con todas las consecuencias que ello conlleva", indicó en un comunicado.

¿El sustituto de Ortega?

El régimen de Nicaragua, que ha criticado a la OTAN y a Occidente por su papel en la guerra de Ucrania, ya otorgó poderes al hijo de Ortega para firmar otro acuerdo de cooperación con Sebastopol, que se encuentra bajo control ruso desde la anexión de Crimea en 2014.

Ortega expresó su apoyo a Moscú tras el reconocimiento por parte de Putin de la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk. "Estoy seguro de que si lo someten a una elección o a un referéndum, como el que hicieron en Crimea, la gente va a votar por incluso anexarse a Rusia, que fue lo que hizo Crimea", afirmó en febrero de 2022 pocos días antes del estallido del conflicto.

Laureano Ortega-Murillo es mencionado por los medios nicaragüenses como el sustituto de su padre, el dictador sandinista Daniel Ortega. De los nueve hijos de Ortega con la vicegobernante, Rosario Murillo, es el que representa a sus padres en actividades de gobierno.

FUENTE: Con información de Europa Press

