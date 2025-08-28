jueves 28  de  agosto 2025
NICARAGUA

Asamblea controlada por Daniel Ortega aprueba la designación de dos jefes policiales

Con la nueva reforma a la Constitución, la pareja gobernante, Ortega-Murillo, amplía su control directo sobre la estructura de mando de la Policía Nacional

Esta fotografía publicada por el medio oficial de noticias El 19 Digital el 26 de febrero de 2025, muestra al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega (centro), su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo (derecha), y el comandante de la Policía, Francisco Javier Díaz Madriz, durante su ceremonia de juramentación en Managua.

AFP

AFP

MANAGUA - Nicaragua tendrá dos jefes de la policía por una reforma constitucional aprobada por el Congreso, así como tiene "dos presidentes" desde febrero, informó este jueves el régimen nicaragüense.

La Asamblea Nacional, controlada por los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, dio luz verde a una reforma a la carta magna para que la pareja gobernante designe a "dos jefes" de la policía.

La reforma, que opositores en el exilio creen que servirá para aumentar la persecución a los críticos de la dictadura sandinista, entrará en vigor una vez que sea ratificada por el Congreso en 2026.

El director de Policía, Francisco Díaz, afirmó que la reforma ayudará a que la institución sea "más eficiente" al enfrentar el crimen organizado, el "terrorismo, tráfico de drogas y armas, ciberdelitos y lavado de dinero".

Díaz, quien es consuegro de la pareja gobernante, está sancionado por Estados Unidos.

Por su lado, Murillo dijo que los dos jefes policiales se van a distribuir "el trabajo de cobertura" en la seguridad pública.

Medios nicaragüenses en el exilio señalaron que la reforma busca que Díaz tenga menos funciones. "Podría convertirse en un jefe decorativo", expresó el diario La Prensa.

"Represión sistemática"

Un informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua identificó por primera vez en abril a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua, con Ortega y Murillo a la cabeza, como responsables de graves "crímenes" de derechos humanos y "represión sistemática".

Dentro del "régimen represivo", los expertos incluyeron a Díaz, quien asumió la dirección de la Policía en 2018 en medio de protestas contra el régimen. La represión a las manifestaciones dejó más de 300 muertos, según la ONU.

Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una "dictadura familiar", junto a Murillo, de 73 años.

FUENTE: Con información de AFP

