Muere un segundo opositor en las mazmorras del régimen sandinista de Daniel Ortega

MANAGUA — El abogado y opositor Carlos Cárdenas Zepeda murió apenas 15 días después de ser arrestado por las fuerzas policiales de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo , convirtiéndose así en la segunda muerte de un opositor bajo custodia policial en esta semana.

La organización Monitoreo Azul y Blanco —que recoge las violaciones de DDHH en el país latinoamericano— denunció el "secuestro" por parte de la "policía sandinista" y su posterior muerte, acusando de estos hechos al régimen nicaragüense.

"Alertamos que la nueva modalidad represiva del régimen consiste en la captura, la desaparición forzada y la posterior entrega sin vida de las personas detenidas. Este patrón confirma la criminalización de la protesta de 2018 y evidencia una estrategia sistemática de represalia que utiliza el aparato estatal para castigar y silenciar la disidencia política", indicó la organización en un comunicado.

Cárdenas Zepeda fue asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante las protestas de 2018, institución enfrentada con el régimen de Ortega por su papel durante la crisis institucional de ese mismo año.

Este fallecimiento se suma al de Mauricio Alonso, otro opositor a la dictadura, que también fue entregado sin vida a su familia hace apenas unos días tras permanecer más de un mes bajo custodia de las fuerzas policiales.

Graves violaciones

"El MAB (Monitoreo Azul y Blanco) exige la atención urgente de los organismos internacionales para frenar la continuidad y profundización de estas graves violaciones a los Derechos Humanos", reza la nota.

Las protestas de 2018 se alargaron durante meses y derivaron en una escalada represiva que se saldó en los años posteriores con más de 200 arrestos de personas contrarias a la tesis del régimen sandinista. La ONU estima que, desde diciembre de 2018, más de 3.100 organizaciones han sido cerradas.

Además, el régimen nicaragüense ha endurecido en los últimos años la persecución de la Iglesia y de sus integrantes, prohibiendo incluso la actividad de organizaciones y rompiendo relaciones con el Vaticano tras unas palabras críticas del Papa.

FUENTE: Con información de Europa Press