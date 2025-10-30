jueves 30  de  octubre 2025
Estafa en línea

Declaran culpable al hombre que asesinó a tres hermanos en España por una deuda amorosa

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados parcialmente calcinados y, según los indicios, probablemente golpeados hasta la muerte con una barra de hierro

Imagen referencial al mazo utilizado por los jueces cuando dictan veredictos en la Corte Suprema de Justicia.

Imagen referencial al mazo utilizado por los jueces cuando dictan veredictos en la Corte Suprema de Justicia.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — Un hombre fue declarado este jueves culpable del asesinato en España de dos hermanas y un hermano septuagenarios por la deuda que contrajeron con él tras ser víctimas de una estafa romántica en internet, informó una fuente oficial.

Un jurado popular declaró la culpabilidad al término de un juicio que duró poco más de una semana. El juez notificará la sentencia en unos días, pero la fiscalía pide para él 36 años de cárcel.

Lee además
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense.
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el abogado Tomás Arias presentaron una denuncia contra Diosdado Cabello ante el Ministerio de Interior de España
PERSECUCIÓN

Denuncian en España a Diosdado Cabello por amenazas a opositores: piden protección

El acusado, Dilawar Hussain, un pakistaní de unos cuarenta años, había reconocido el asesinato de dos hermanas y su hermano discapacitado en Morata de Tajuña, cerca de Madrid, en diciembre de 2023.

Se entregó a la policía el mes siguiente, tras el hallazgo de los cuerpos de las víctimas, cuando los vecinos avisaron no haberlos visto desde hacía varias semanas.

Los cuerpos fueron encontrados parcialmente calcinados y, según los indicios, probablemente golpeados hasta la muerte con una barra de hierro.

Estafa amorosa

Los medios españoles explicaron en su momento que el triple asesinato estaba relacionado con una estafa amorosa en línea, que habría llevado a las dos hermanas a endeudarse fuertemente con Dilawar.

Según testigos vecinos de las víctimas, las dos hermanas mantenían una relación a distancia por internet con dos individuos que se hacían pasar por militares estadounidenses, uno de ellos usando la imagen de Wesley Clark, que fue comandante supremo de la OTAN.

Uno de los estafadores les habría hecho creer que el otro había muerto y que necesitaba dinero para realizar trámites destinados a hacerles llegar una herencia de varios millones de euros, lo que las habría arrastrado a una espiral de endeudamiento.

En un primer momento comenzaron a pedir dinero prestado a los vecinos, según los mismos testimonios.

El préstamo

Dilawar, que era su inquilino, les habría prestado al menos 50.000 euros (unos 58.000 dólares). A comienzos de 2023 hubo una primera agresión violenta contra una de ellas porque no habían podido devolver esa suma.

En aquella ocasión la golpeó en la cabeza con un martillo, por lo que fue condenado a dos años de prisión, aunque obtuvo la libertad condicional en septiembre de 2023, ya que no tenía antecedentes.

En febrero de 2024, mientras estaba detenido en una prisión del área metropolitana de Madrid por el triple homicidio, fue acusado de un cuarto asesinato, el de su compañero de celda, un preso búlgaro de 39 años. Será juzgado por ese caso en otro juicio.

FUENTE: Con informaiòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Partido independentista apoya decisión de su líder de romper con el Gobierno, ¿caerá Pedro Sánchez?

EEUU anuncia drástico recorte en las admisiones de refugiados que será de 7.500 al año

Petro tuvo problemas para repostar su avión por sanciones: EEUU me "humilló", "Trump me persigue"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
FUERTES MEDIDAS

DeSantis impone veto a visas H-1B en universidades y recorta $43 millones a programas DEI

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
ESCALADA

EEUU podría intervenir en los próximos días a Venezuela, dice consejero presidencial de Trump

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
EEUU

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

La familia de Niko lo busca sin descanso.  video
AYUDA

Vecinos y autoridades se unen para encontrar al cachorro Niko

Te puede interesar

El senador socialista Bernie Sanders y la senadora radical, Elizabeth Warren, figuras influyentes del Partido Demócrata.
CONGRESO

Senado aprueba de "forma simbólica" dos proyectos de resolución contra aranceles

Por Leonardo Morales
Refugiados con boletos comprados con fecha posterior al 27 de enero no podrán viajar por el momento a EEUU.
Migración

EEUU anuncia drástico recorte en las admisiones de refugiados que será de 7.500 al año

El buque de guerra USS Gravely se ve a lo lejos frente a la costa del Puerto de España el 26 de octubre de 2025.
DESPLIEGUE

Buque destructor de EEUU zarpa tras varios días frente a costas de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
AYUDA HUMANITARIA

Marco Rubio anuncia apoyo humanitario a Cuba tras el paso del huracán Melissa

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial