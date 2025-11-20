jueves 20  de  noviembre 2025
CIENCIA

Descubren una telaraña gigante con 111.000 arañas en una gruta de Grecia

Imágenes recibidas el miércoles por la AFP muestran partes de la inmensa red colgando de la pared como una pesada cortina de terciopelo negro bajo la mirada de fascinación de un científico equipado como un espeleólogo

En esta imagen del 10 de diciembre de 2023 proporcionada por el Parque de Reptiles de Australia se muestra un espécimen macho de la mortal araña de tela en embudo, el arácnido más venenoso del mundo, fue hallado y donado al parque, en el norte de Sydney.&nbsp;

En esta imagen del 10 de diciembre de 2023 proporcionada por el Parque de Reptiles de Australia se muestra un espécimen macho de la mortal araña de tela en embudo, el arácnido más venenoso del mundo, fue hallado y donado al parque, en el norte de Sydney. 

Caitlin Vine/Parque de Reptiles de Australia vía AP

ATENAS.- Científicos descubrieron recientemente una telaraña gigante de más de 100 m2 con unas 111.000 arañas en una gruta en la frontera entre Grecia y Albania, según un estudio publicado en la revista Subterranean Biology.

Denominada como "Sulfur cave" (gruta del azufre) y excepcionalmente rica en ese mineral, la cueva está situada en el cañón de Vromoner.

Lee además
El Papa León XIV ofició una misa en el barrio romano de Tor Vergata, en el marco del Jubileo de la Juventud, el 3 de agosto de 2025.
DENUNCIA

El papa León XIV llama a la iglesia italiana a reforzar la lucha contra la pederastia
Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies, tomada el 22 de junio de 2025, muestra un primer plano de los cráteres tras los ataques estadounidenses contra la Planta de Enriquecimiento de Combustible Fordow (FFEP) de Irán, al noreste de la ciudad de Qom. 
SEGURIDAD

La OIEA pide cooperación a Irán para inspeccionar instalaciones nucleares atacadas por Israel y EEUU

La telaraña hallada en su interior cubre unos 106 m2 e incluye unos "69.000 individuos" de la especie de araña "Tegenaria domestica" y más de 42.000 de "Prinerigone vagans (Linyphiidae)".

Imágenes recibidas el miércoles por la AFP muestran partes de la inmensa red colgando de la pared como una pesada cortina de terciopelo negro bajo la mirada de fascinación de un científico equipado como un espeleólogo.

En la revista, los investigadores se refieren al "descubrimiento (...) de una colonia extraordinaria de arañas", teniendo en cuenta que las dos variedades que conviven allí son por lo regular solitarias.

Se trata del "primer caso documentado de formación de una colonia en una teleraña en estas especies", subrayaron los expertos.

Destacan que la estructura está formada por "numerosas telarañas individuales en forma de embudo, cada una colocada estratégicamente en un lugar donde los recursos tróficos (alimento disponible, ndlr) son abundantes".

"Algunas secciones de la telaraña pueden desprenderse de la pared a causa de su propio peso", señalan.

Según el estudio, fuentes de agua situadas en recovecos profundos alimentan un riachuelo sulfuroso que atraviesa toda la longitud del pasaje principal de la cueva.

Allí, las arañas comparten la formación natural con muchos otros animales, especialmente cienpiés, escorpiones y coleópteros.

El descubrimiento de esta inmensa telaraña fue reportado por primera vez por miembros de la Sociedad Espeleólogica Checa, dice el estudio.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Ciudadano chino es acusado por tráfico de fentanilo en EEUU tras de ser extraditado desde Cuba

Reino Unido denuncia que buque espía ruso apuntó con láseres a aviones británicos tras incursión en sus aguas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Imagen del puerto de Miami.
ECONOMíA

Fuerte caída del déficit comercial de EEUU

Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
CONTROVERSIA

Un tercer jurado de Miss Universo renuncia días antes del certamen

Te puede interesar

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en La Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alex Andrade, representante republicano por Pensacola, Florida, presenta un proyecto de ley para favorecer la transparencia.
MÁS TRANSPERENCIA

Florida: Proyecto de ley busca facilitar acceso a registros públicos

Vista parcial del servicio de control automatizado de pasaportes en Aeopuerto Internacional de Miami.
FLORIDA

Aeropuerto Miami despliega mayor servicio de control automatizado de pasaportes del país

Farmacia en Cuba. 
SALUD

Epidemia en Cuba enciende alarmas en otros países

Los hechos de violencia del 15 de noviembre en México fueron comentados por la presidenta Claudia Scheimbaun, el 17 de noviembre de 2025 
TENSIÓN

Embajada de EEUU en México emite alerta a sus ciudadanos por jornada de dos marchas