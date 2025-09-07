domingo 7  de  septiembre 2025
COMICIOS

Comisión Electoral de Guyana rechaza recurso opositor contra los resultados de las elecciones

El presidente electo, Irfaan Ali, quien logró la reelección y aseguró un nuevo mandato de cinco años, también desestimó la petición de su opositor

Guyana da habitualmente cobertura de vacunación a su población contra esa enfermedad, aunque en algunas áreas rurales no todas las personas quedan cubiertas.

Guyana da habitualmente cobertura de vacunación a su población contra esa enfermedad, aunque en algunas áreas rurales no todas las personas quedan cubiertas.

(CORTESÍA: www.elcarabobeño.com)
Vista de la aldea de Arau en Guyana, tomada el 10 de diciembre de 2023.

Vista de la aldea de Arau en Guyana, tomada el 10 de diciembre de 2023.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GEORGETOWN - La Comisión Electoral de Guyana (GECOM) rechazó la solicitud presentada por la oposición para auditar los resultados de las elecciones celebradas el pasado lunes, al señalar que este tipo de impugnaciones solo pueden tramitarse a través de los tribunales.

El presidente electo, Irfaan Ali, quien logró la reelección y aseguró un nuevo mandato de cinco años, también desestimó la petición de su principal rival, Aubrey Norton, candidato de la coalición Alianza para una Nueva Unidad (APNU).

Lee además
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.
Tensiones

Guyana apoya despliegue de EEUU en el Caribe y Maduro le acusa de alentar "frente de guerra"
El presidente de Guyana, Irfaan Ali.
COMICIOS

Presidente de Guyana promete definiciones en conteo electoral

Ali recalcó que está “preparado para jurar el cargo y hacer frente a otro mandato de cinco años”.

"Disputa territorial"

La GECOM recordó que la única vía legal para recurrir los resultados es acudir al Tribunal Supremo de Guyana. Señaló además la trascendencia de estos comicios para el futuro político del país, en un contexto de tensiones crecientes con Venezuela por la disputa territorial del Esequibo.

Norton denunció “flagrantes violaciones” de la Constitución durante el proceso electoral, según publicó el diario Guyana Chronicle. La oposición, que contra todo pronóstico quedó en tercer lugar, formalizó la queja el sábado mediante una carta dirigida al organismo electoral.

Ali respondió que las acusaciones carecen de fundamento y buscan deslegitimar el proceso.

“Hemos demostrado al mundo entero que nuestra democracia es creíble. La confianza de los inversores siempre es alta, y esta petición de Norton es absolutamente ridícula”, declaró el mandatario.

De acuerdo con los resultados preliminares, el Partido Progresista Popular (PPP) obtuvo 41 de los 65 escaños de la Asamblea Nacional, seis más que en la legislatura anterior, mientras que la oposición sumó 29. Según la ley guyanesa, el candidato del partido ganador es proclamado automáticamente presidente.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Presidente de Guyana Irfaan Ali anuncia su reelección

Rodríguez Zapatero se une a 'neochavistas' e impulsan fórmula para hacerse del poder

Francia se une a EEUU para combate al narco en el Caribe 

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
DICTADURA

Testimonios de generales confirman definición de EEUU: Venezuela,  un narcoestado 

Xin Zhilei posa con el premio a la mejor actriz que otorga el Festival de Cine de Venecia. 
FESTIVAL DE CINE

La china Xin Zhilei gana el premio a la mejor actriz en Venecia

La cantante venezolana Manu Manzo y el empresario Moksha Fitzgibbon.
FAMOSOS

Manu Manzo se casa con Moksha Fitzgibbons en una boda de ensueño

El portavoz del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez.  
REDES

Afirman que Jorge Rodríguez "nunca estuvo en China", no hubo "cálida bienvenida" de Jinping

El expresidente polaco Lech Walesa con su guayabera confeccionada por la empresa De la Campa Federal.  video
LAZO SIMBÓLICO

Cubanoamericano veterano confecciona guayabera de Lech Walesa para su gira norteamericana

Te puede interesar

Vista frontal de la Ermita de la Caridad en Miami, Florida. 
FE

Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad anuncia celebración en honor a Nuestra Señora de la Caridad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Informe Centro Nacional Huracanes, septiembre 7, 2025.
CARIBE

Preocupante calma en el Trópico

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
DICTADURA

Testimonios de generales confirman definición de EEUU: Venezuela,  un narcoestado 

Víctor Hugo Arteaga, periodista mexicano.
MÉXICO

Poder económico compra voluntades y los narcos tienen infiltrados donde quiera

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo. video
MÚSICA

"¡Hey Brasil!: Así fue la actuación de Karol G en medio tiempo de la NFL en Sao Paulo