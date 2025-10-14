martes 14  de  octubre 2025
Asesinados en cautiverio

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás el lunes

Guy Iluz murió en cautiverio por falta de atención médica a sus heridas, mientras el estudiante nepalí, Bipin Joshi, fue asesinado

Soldados israelíes saludan mientras vehículos que transportan los cuerpos de cuatro rehenes entregados tras un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros entre Israel y facciones palestinas en Gaza, llegan al Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025.

Soldados israelíes saludan mientras vehículos que transportan los cuerpos de cuatro rehenes entregados tras un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros entre Israel y facciones palestinas en Gaza, llegan al Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN — Los restos de cuatro rehenes entregados el lunes por el grupo terrorista palestino Hamás fueron identificados, entre ellos el del estudiante nepalí Bipin Joshi, anunció este martes el ejército israelí.

Israel entregó los cadáveres de 45 palestinos, que fueron llevados a Gaza, como parte del acuerdo para un cese el fuego con Hamás, anunció este martes un hospital del territorio palestino.

Lee además
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que ordenó al ejército prepararse para la misión de desmantelar los túneles de Hamás    
CONFLICTO

Israel anuncia que destruirá todos los túneles terroristas de Hamás en la Franja de Gaza
El exrehen israelí Eitan Horn (Centro) hace un gesto al desembarcar de un helicóptero militar israelí en la plataforma de aterrizaje del Centro Médico Ichilov Sourasky en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025.
Acuerdo

Tras más de dos años de cautiverio, los últimos 20 rehenes vivos de Gaza regresan a Israel

El acuerdo suscrito por Israel y Hamás en el marco del alto al fuego promovido por el presidente Donald Trump establece que Israel debe devolver los cuerpos de 15 palestinos originarios de Gaza por cada cadáver de un rehén asesinado en cautiverio desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

El ejército israelí informó que fueron identificados los restos de Guy Iluz y Bipin Joshi.

Crimen atroz

Más tarde, el Foro de Familias de Rehenes, la principal asociación que representa a los allegados de los secuestrados, afirmó que los otros dos cautivos entregados la víspera eran Yossi Sharabi y Daniel Peretz.

Iluz tenía 26 años cuando fue secuestrado con vida en el festival de música Nova, escenario de la mayor masacre (más de 370 muertos) ocurrida durante el asalto de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel.

"Murió a causa de sus heridas tras no recibir atención médica adecuada durante su cautiverio", informó el ejército.

Joshi, estudiante de agricultura nepalí de 22 años en el momento del ataque, fue secuestrado en el kibutz Alumim. Había llegado a Israel tres semanas antes.

El ejército indicó que "fue asesinado durante su cautiverio en los primeros meses de la guerra". Era el último rehén no israelí que permanecía en manos de Hamás en Gaza.

"Las conclusiones finales sobre las causas de estas muertes se determinarán una vez termine el examen" forense, añadió el ejército.

"Cierto consuelo"

"A pesar del dolor", la entrega de los cuatro cuerpos "brinda cierto consuelo a las familias que han vivido en la incertidumbre" durante más de dos años, señaló en un comunicado el Foro de Familias de Rehenes.

Hamás tiene todavía en Gaza los restos de otros 24 rehenes, que aceptó entregar a Israel en el marco del acuerdo de cese al fuego negociado bajo el impulso de Estados Unidos y que entró en vigor el viernes.

"Es difícil. Ayer estábamos en la cima de la montaña rusa y ahora estamos en la bajada", declaró Rotem Kuper, hijo de Amiran Kuper, cuyos restos mortales siguen retenidos en Gaza.

Hamás entregó el lunes los cuerpos de los cuatro rehenes identificados tras haber liberado a los últimos 20 cautivos vivos que retenía en la Franja de Gaza.

Estos fueron sometidos a análisis médicos que revelaron efectos en sus organismos por haber estado escondidos en túneles subterráneos, incluyendo una notable pérdida de peso en algunos casos, indicó Noa Eliakim Raz, responsable de recibir a los últimos cautivos en el Hospital Beilinson, cerca de Tel Aviv.

Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes que desencadenó la guerra en Gaza.

Muchos regresaron a Israel en treguas anteriores. A cambio del regreso de los últimos rehenes, Israel liberó el lunes a 1.968 palestinos encerrados en sus cárceles por terrorismo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump declara que "la guerra en Gaza ha terminado" y ahora "tenemos paz en Medio Oriente"

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida?

Vicepresidente JD Vance afirma que rehenes en Gaza podrían ser liberados "en cualquier momento"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

Vista panorámica de la ciudad de Oslo, Noruega. 
Diplomacia

Noruega lamenta cierre de la Embajada de Venezuela y recuerda que el Nobel es "independiente"

Te puede interesar

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU afirma que narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en "colaboración con Antifa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
¿PRÁCTICAS ENGAÑOSAS?

Florida demanda a Roku por presunta recopilación ilegal de datos de menores

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
PETRóLEO

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de los $60 el barril