Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás el lunes

Soldados israelíes saludan mientras vehículos que transportan los cuerpos de cuatro rehenes entregados tras un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros entre Israel y facciones palestinas en Gaza, llegan al Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025.

JERUSALÉN — Los restos de cuatro rehenes entregados el lunes por el grupo terrorista palestino Hamás fueron identificados, entre ellos el del estudiante nepalí Bipin Joshi, anunció este martes el ejército israelí.

Israel entregó los cadáveres de 45 palestinos, que fueron llevados a Gaza, como parte del acuerdo para un cese el fuego con Hamás, anunció este martes un hospital del territorio palestino.

El acuerdo suscrito por Israel y Hamás en el marco del alto al fuego promovido por el presidente Donald Trump establece que Israel debe devolver los cuerpos de 15 palestinos originarios de Gaza por cada cadáver de un rehén asesinado en cautiverio desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

El ejército israelí informó que fueron identificados los restos de Guy Iluz y Bipin Joshi.

Crimen atroz

Más tarde, el Foro de Familias de Rehenes, la principal asociación que representa a los allegados de los secuestrados, afirmó que los otros dos cautivos entregados la víspera eran Yossi Sharabi y Daniel Peretz.

Iluz tenía 26 años cuando fue secuestrado con vida en el festival de música Nova, escenario de la mayor masacre (más de 370 muertos) ocurrida durante el asalto de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel.

"Murió a causa de sus heridas tras no recibir atención médica adecuada durante su cautiverio", informó el ejército.

Joshi, estudiante de agricultura nepalí de 22 años en el momento del ataque, fue secuestrado en el kibutz Alumim. Había llegado a Israel tres semanas antes.

El ejército indicó que "fue asesinado durante su cautiverio en los primeros meses de la guerra". Era el último rehén no israelí que permanecía en manos de Hamás en Gaza.

"Las conclusiones finales sobre las causas de estas muertes se determinarán una vez termine el examen" forense, añadió el ejército.

"Cierto consuelo"

"A pesar del dolor", la entrega de los cuatro cuerpos "brinda cierto consuelo a las familias que han vivido en la incertidumbre" durante más de dos años, señaló en un comunicado el Foro de Familias de Rehenes.

Hamás tiene todavía en Gaza los restos de otros 24 rehenes, que aceptó entregar a Israel en el marco del acuerdo de cese al fuego negociado bajo el impulso de Estados Unidos y que entró en vigor el viernes.

"Es difícil. Ayer estábamos en la cima de la montaña rusa y ahora estamos en la bajada", declaró Rotem Kuper, hijo de Amiran Kuper, cuyos restos mortales siguen retenidos en Gaza.

Hamás entregó el lunes los cuerpos de los cuatro rehenes identificados tras haber liberado a los últimos 20 cautivos vivos que retenía en la Franja de Gaza.

Estos fueron sometidos a análisis médicos que revelaron efectos en sus organismos por haber estado escondidos en túneles subterráneos, incluyendo una notable pérdida de peso en algunos casos, indicó Noa Eliakim Raz, responsable de recibir a los últimos cautivos en el Hospital Beilinson, cerca de Tel Aviv.

Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes que desencadenó la guerra en Gaza.

Muchos regresaron a Israel en treguas anteriores. A cambio del regreso de los últimos rehenes, Israel liberó el lunes a 1.968 palestinos encerrados en sus cárceles por terrorismo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP