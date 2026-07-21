Galería del Louvre víctima de robo reabre sus puertas al público

PARÍS.- La Galería Apolo del Museo del Louvre de París, donde en 2025 se robaron joyas de la corona francesa por valor de 88 millones de euros en un atraco, reabrirá al público el miércoles. Sin embargo, no se exhibirán joyas y la galería recuperará su función original del siglo XVII como galería estatal, informó una fuente a la AFP.

"La galería abrirá el miércoles", afirmó la fuente, confirmando una noticia publicada en el diario Le Parisien, y añadió que la ministra de Cultura, Catherine Pegard, estaría presente.

En una entrevista con Le Parisien, el presidente del museo, Christophe Leribault, declaró que las "colecciones y objetos preciosos" que se habían exhibido anteriormente habían sido retirados.

El 19 de octubre de 2025, unos ladrones disfrazados de obreros de la construcción entraron en la galería por la mañana utilizando una plataforma elevadora montada sobre un camión y robaron ocho joyas de la corona, que aún permanecen desaparecidas.

Para las joyas que no fueron robadas, "vamos a crear una sala segura, una bóveda sin ventanas, en otra parte del museo", declaró Leribault.

"Es un proyecto de construcción de gran envergadura y tenemos que encontrar la ubicación ideal. Y la financiación", añadió.

Robo histórico

El robo en el Louvre conmocionó al mundo y puso al descubierto graves fallos de seguridad en el museo más visitado del mundo, que recibe alrededor de nueve millones de visitantes al año.

El robo también desencadenó una crisis interna en el Louvre, que llevó a la sustitución de su presidenta, Laurence des Cars, por Leribault.

Los problemas de seguridad en el Louvre habían quedado relegados a un segundo plano en los últimos años, según declaró a mediados de mayo una comisión parlamentaria francesa sobre la seguridad de los museos.

FUENTE: AFP